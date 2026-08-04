[헤럴드경제=이상섭 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 검찰 보완수사권 폐지·공소기각 조항의 위헌성과 대통령 재의요구권 행사 촉구 긴급 토론회에서 모두발언하고 있다.


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