[헤럴드경제=윤창빈 기자] 전국적으로 지속되는 폭염에 전력 수요가 증가하고 있는 4일 오전 경기도 수원시 영통구 한국전력공사 경기본부 전력관리처에서 관계자들이 전력수급현황을 주시하고 있다. 전력거래소가 여름철 전력수급 대책기간 첫 주를 맞아 전국 전력 공급 상황을 점검한 결과, 지난주 전력수급이 안정적으로 유지됐으며 이번 주에도 안정세가 이어질 것으로 전망했다.


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