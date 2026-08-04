업무 계획·품질평가·민원 처리 정보 통합 관리 하반기 보안·시설관리 분야로 적용 사업장 확대 AI로 반복 민원 분석해 청소·점검·순찰 개선 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에스텍시스템이 현장관리자의 경험에 의존해 온 종합건물관리(FM) 업무를 표준화하고 데이터 기반 운영체계로 전환한다. 자체 개발한 현장 운영 관리 플랫폼 ‘S-Agent’의 적용 범위를 확대하고 민원 데이터 분석에 인공지능(AI)을 활용할 계획이다.

에스텍시스템은 사업장에서 축적한 업무 경험을 표준화해 업무 계획과 실행 결과, 품질평가, 민원 처리 정보를 통합 관리하는 체계를 구축하고 있다고 4일 밝혔다.

FM 업계는 현장관리자의 경험과 숙련도에 따라 서비스 품질이 달라질 수 있다는 문제가 있다. 관리자가 교체되거나 관리 사업장이 늘어날 경우 기존 업무 방식과 노하우가 제대로 전달되지 않아 사업장별 운영 편차가 발생할 가능성도 있다.

에스텍시스템은 현장 업무를 데이터로 기록하고 공유해 관리자 개인에게 집중된 노하우를 조직 차원의 운영 자산으로 전환한다는 방침이다. 신규 사업장을 확보하더라도 기존 사업장과 비슷한 수준의 서비스 품질을 유지하는 것이 목표다.

이를 위해 자체 개발한 ‘S-Agent’를 일부 사업장에 시범 도입했다. 현재 플랫폼을 통해 현장별 실시간 업무 현황과 품질평가 결과, 민원 접수·처리 내역 등을 관리하고 있다.

하반기에는 청소 업무뿐 아니라 보안과 시설관리 분야로 플랫폼 적용 범위를 확대할 계획이다. 사업장별 업무 수행 여부와 품질 수준을 동일한 기준으로 관리해 현장관리자의 업무 편차를 줄일 예정이다.

에스텍시스템 관계자는 “현장 경험을 조직의 표준 자산과 데이터로 전환해 운영 효율을 높이고 사업장 확대에 따른 관리 부담을 줄일 것”이라며 “서비스 품질의 일관성과 업무 연속성을 높여 고객 만족도와 장기 계약 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.