신도시에서는 도시의 핵심 교통망을 중심으로 주거 선호도가 높은 이른바 ‘리딩단지 벨트’가 형성되는 사례가 나타나고 있다. 도시계획 단계부터 교통망을 중심으로 주거·상업시설과 각종 생활 인프라가 배치되는 만큼, 주요 교통축과 가까운 단지들이 상대적으로 높은 가치를 형성하는 모습이다.

도시계획에서는 교통망이 도시의 골격 역할을 수행한다. 주거지역과 상업시설, 공공시설 등이 접근성을 고려해 배치되고, 생활 동선 역시 주요 교통축을 중심으로 형성되는 경우가 많다. 이에 따라 역세권이나 지역의 핵심 대중교통을 편리하게 이용할 수 있는 단지는 실수요와 대기수요가 꾸준히 유입되며 지역 시세를 주도하는 사례도 적지 않다.

대표적인 사례로는 BRT(간선급행버스체계)를 중심으로 도시가 조성된 세종 행정중심복합도시가 꼽힌다. 국토교통부 실거래가 자료를 바탕으로 최근 1년(2025년 7월~2026년 6월) 동안 거래된 전용면적 84㎡ 기준 평균 실거래가 상위 10개 단지를 분석한 결과, BRT 정류장까지의 평균 거리는 약 470m로 나타났다. 이는 세종시 전체 단지 평균인 약 820m보다 가까운 수준이다.

실거래가 상위 10개 단지는 나성동 5곳, 새롬동 3곳, 어진동 2곳으로 모두 BRT 노선을 중심으로 형성된 지역에 위치했다. 부동산R114에 따르면 지난달 기준 세종시 3.3㎡당 평균 아파트 매매가격 역시 나성동(2,835만원), 어진동(2,474만원), 새롬동(2,223만원) 순으로 집계됐다.

인천 검단신도시에서도 유사한 흐름이 나타났다. 최근 1년간 국민평형 기준 평균 실거래가 상위 10개 단지는 모두 인천도시철도 1호선 연장선 역사에서 약 400~800m 거리에 위치했으며, 평균 역세권 거리는 약 560m로 신축 단지 평균인 약 850m보다 가까웠다.

한 부동산 전문가는 “신도시의 중심 교통망 인근은 도시 조성과 함께 생활 인프라가 집중되는 경우가 많고, 도시가 성장하면서 상업·문화시설 등도 지속적으로 확충될 가능성이 높다”며 “실거주 편의성과 미래가치를 함께 고려하는 수요자들이 교통 접근성을 중요한 선택 기준으로 삼는 이유”라고 말했다.

이 같은 흐름 속에서 주요 교통망과 가까운 신규 분양 단지에도 관심이 이어지고 있다.

우미건설은 8월 세종 5-2생활권에서 ‘세종 우미린 센터파크’를 공급할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 최고 20층, 전용면적 45·59·84㎡, 총 676가구 규모로 조성된다.

단지 인근에는 BRT 정류장이 위치해 정부세종청사 등 주요 업무지구로 이동이 가능하며, 향후 대전~세종~청주를 연결하는 충청권 광역급행철도(CTX) 사업도 추진되고 있다. 또한 공공시설 복합단지 특화권역 내에 들어서며, 초·중학교와 유치원, 복합커뮤니티센터, 문화공원 등 생활 인프라 조성이 계획돼 있다.