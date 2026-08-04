박찬수 CD 연출작, 美·佛서 잇단 낭보 AI 제작 역량 글로벌 시장 경쟁력 입증

HSAD가 AI(인공지능) 단편영화로 글로벌 영화제에서 연이어 수상하며 AI 크리에이티브 경쟁력을 입증했다.

HSAD는 자사의 AI 디렉터스팀 박찬수 크리에이티브 디렉터(CD)가 연출한 AI 단편영화 ‘이븐(EVEN)’이 미국 ‘로스앤젤레스 무비 & 뮤직 비디오 어워즈’와 프랑스 ‘월드 필름 페스티벌 인 칸’에서 AI 영화 부문 최우수 AI 영화상을 수상했다고 4일 밝혔다.

이번 수상은 지난 5월 박동화 CD의 AI 단편영화 ‘더 메신저(The Messenger)’가 글로벌 영화제 5관왕을 기록한 데 이어 나온 성과다.

‘로스앤젤레스 무비 & 뮤직 비디오 어워즈’와 ‘월드 필름 페스티벌 인 칸’은 독립영화와 새로운 영상 콘텐츠를 조명하는 국제 독립영화제로, HSAD는 이번 수상을 통해 AI 기술력뿐 아니라 스토리텔링과 연출 경쟁력까지 인정받았다고 설명했다. ‘이븐’은 주차장에서 접촉 사고를 낸 뒤 현장을 떠난 남성이 얼굴 없는 존재에게 쫓기게 되는 이야기를 담은 스릴러 단편영화다. 이 작품은 이와 함께 ‘AI 인터내셔널 필름 페스티벌’과 ‘AI 존 인터내셔널 필름 페스티벌’ 최우수 AI 단편영화 부문 공식 선정작에도 이름을 올렸다.

박찬수 CD가 속한 AI 디렉터스팀은 프로젝트별 크리에이티브 방향을 설정하고, AI 제작 워크플로우를 설계하는 전문 조직이다. HSAD는 이번 작품 제작 과정에서 확보한 노하우를 향후 광고와 브랜드 콘텐츠 제작에도 적극 활용할 계획이다. 박지영 기자