‘ING KOREA 레드 웨이브 2026’ 축제 28~30일 부산 영화의전당 야외광장 개최 조성모·김현정·DJ DOC· 룰라 등 총출동

[헤럴드경제=신소연 기자] 90년대를 풍미했던 아티스트들이 부산으로 몰려온다.

3일 ING KOREA에 따르면, 오는 28일부터 30일까지 사흘간 부산 영화의전당 야외광장에서 ‘ING KOREA 레드 웨이브 2026 부산 뮤직 페스티벌’이 개최된다.

이번 행사는 한국 문화와 콘텐츠를 세계에 소개하는 브랜드 전문기업 ING KOREA가 한국 대중음악의 황금기를 이끈 1990년대 음악과 아티스트를 오늘의 무대에서 다시 경험할 수 있도록 음악 축제 형태로 마련했다.

특히 28일에는 조성모, 김현정, R.ef, DJ춘자, 스페이스A 등 출연하며, 29일에는 DJ DOC (이하늘ㆍ정재용), 현진영, DJ쿨김성수, 하이디, V.O.S 등이 무대에 오른다. 행사 마지막 날인 30일에는 룰라, 구피, 노이즈, 자자, 클레오 등이 나서 축제의 대미를 장식한다.

이번 축제의 특징은 단순히 과거의 인기곡을 들려주는 데 그치지 않고, 서로 다른 세대가 음악을 통해 추억과 감성을 공유하고 새로운 기억을 만들어 갈 수 있도록 동시대적 무대로 구성했다. 특히 발라드, 댄스, 보컬 그룹, DJ 등 다양한 장르의 아티스트들이 참여해 90년대 대중음악의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 선보인다.

시대를 대표하는 히트곡과 라이브 퍼포먼스에 현대적인 영상·조명·음향 기술을 결합해 기존 팬들에게는 반가운 추억을, 젊은 세대에게는 한 시대의 음악을 새롭게 발견하는 경험을 제공할 예정이다.

행사장은 매일 오전 11시부터 운영되며, 메인 공연은 오후 5시부터 오후 10시까지 진행된다. 관객들은 공연 전부터 영화의전당 야외광장에 마련되는 다양한 먹거리와 가벼운 맥주를 즐길 수 있다. 음악과 함께 다양한 먹거리와 즐길 거리를 경험하며 가족, 친구, 연인과 함께 축제의 시간을 보낼 수 있도록 구성할 계획이다.

ING KOREA 관계자는 “레트로는 단순히 과거를 회상하는 유행이 아니라 세대와 세대를 연결하는 문화적 언어”라며 “과거의 음악을 기억하는 관객과 오늘의 감성으로 그 음악을 새롭게 접하는 관객이 함께 공감하고 즐길 수 있는 살아 있는 무대를 만들겠다”고 말했다.

한편 ‘ING KOREA RED WAVE 2026 BUSAN MUSIC FESTIVAL’의 세부 공연 시간과 현장 프로그램, 티켓 예매 관련 정보 등은 공식 사회관계망서비스(SNS) 및 티켓링크를 통해 차례로 공개될 예정이다.