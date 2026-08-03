거래소·예결원·금 생산업체 등과 협력체계 국내 생산업체 생산 금 수출 물량 매입 방침 채널 다변화…2분기 해외상장 금 ETF 투자

[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국은행이 국내 생산 금에 대한 매입 채널을 새롭게 구축한다. 13년 만에 금 보유 비중 확대에 나서는 것이다. 국내 금 생산업체의 수출 예정 물량을 매입해 외환보유액과 지정학적 리스크를 다변화한다는 청사진이다.

한은은 국내 생산 금 매입의 제도적 기반 마련을 위해 국내 금 생산업체, 한국거래소(KRX), 한국예탁결제원(KSD) 등 관계기관과 협력체계를 구축했다고 3일 밝혔다.

한은은 “기존 금 매입 방식 외에 국내 생산 금 매입 채널을 새롭게 확보함으로써 한국은행의 금 매입 경로를 다변화하고, 중장기적인 금 보유 비중 확대를 뒷받침하는 기반이 될 것”이라며 “금 보관장소를 분산하고 외환보유액을 확충할 수 있다는 점에서도 의미가 있다“고 말했다.

정희섭 한은 외자운용원장은 “현재 금 대부분을 해외에 보관 중”이라며 “(국내 채널을 확보하면)금을 매각하기 쉽고 금 대여 수익이 발생한다는 장점이 있다. 반대로 금 보관 비용이 들게 된다”고 말했다. 이어 “다른 나라들은 금을 분산보관하는 추세”라며 “지정학적 위험을 분산할 수 있는 이점이 있다”고 덧붙였다.

한은은 이번 협력체계를 통해 한국거래소와 한국예탁결제원이 운영하는 국내 금시장(KRX 금시장)의 거래･결제･보관 인프라를 활용해 국내 금 생산업체의 수출 예정 물량을 국제 금 시세를 기준으로 매입할 예정이다. 한은에 따르면 국내 금 생산 업체 두 곳의 연중 평균 수출량은 4~5톤 수준이다.

구체적으로 금 생산업체의 수출 수요가 발생할 경우 금 생산업체가 거래 가능 물량과 희망 시기를 한은에 제시하면 한은이 금 운용계획과 시장 상황 등을 종합적으로 고려해 거래 여부를 결정할 방침이다.

수출 예정 물량을 대상으로 거래함에 따라 국내 금 시장에 추가적인 수요를 유발하지 않아 국내 금 수급이나 가격에 미치는 영향은 제한적이라고 덧붙였다.

또한 KRX 금시장의 장내 일반매매가 아닌 협의대량매매 방식을 활용해 장중 시장 영향도 최소화할 방침이다. 거래당사자 간 가격·수량 등을 사전에 합의한 조건으로 체결함으로써 장내 호가에 영향을 주지 않고 안정적으로 거래를 수행할 계획이다.

국내 생산 금 매입 시기는 앞으로 금 거래 관련 제반 준비사항, 금 생산업체의 수출 계획, 한은의 금 운용 계획 등을 종합적으로 고려해 결정할 방침이다. 정 원장은 “업체가 매입을 의뢰하면 그때 상황을 봐서 매입 여부를 결정하는 구조”라며 “국내 금 가격이 수출가격보다 불리하거나 비슷할 때 의뢰할 텐데 그런 상황이 언제 될지는 알 수 없다”고 말했다. 이어 “예탁결제원이 보관 인프라 구축을 진행 중인 것도 (매입 시점에)영향을 줄 수 있다”고 말했다.

한은은 2013년 금 20톤을 사들인 것을 마지막으로 13년째 추가 매수를 하지 않고 있다. 유동성이 낮고 변동성이 크다는 이유에서였다. 이에 대해 정 원장은 “금은 무수익 자산이고, 금리가 올라가는 시기에는 불리한 자산이다. 주식보다 수익률도 떨어진다”면서도 “최근 들어 지정학적 리스크가 상시로 발생하고 있고 중앙은행 커뮤니티 안에서 안전자산인 금에 대한 관심이 크게 증대됐다. 다른 나라에 비해 금 보유량이 낮은 상황이라 확충할 필요가 있다는 점을 고려했다”고 말했다.

한편, 한은은 2분기 해외 상장 금 ETF(상장지수펀드)에 투자를 시작했다. 정 원장은 “2분기 아주 소규모로 금 ETF 매입을 시작했다”며 “ETF 자체는 유가증권으로 인식하기 때문에 외환보유액 통계에서는 금 보유비중에 영향을 미치지 않는다”고 말했다.