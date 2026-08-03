[헤럴드경제=임세준 기자] 페르노리카 코리아 스카치위스키 브랜드 로얄살루트가 지난 30일 서울 청담동 레스파스 에트나에서 배우 안보현과 함께 진행한 ‘더 하우스 오브 원더 바이 로얄살루트 시즌 2 Vol.1 – 시크릿 소사이어티’를 성황리에 마무리했다고 3일 밝혔다.
이날 행사는 프라이빗 클럽을 테마로, 위스키, 예술, 음악이 함께 어우러진 몰입형 경험 프로젝트로 진행됐다.
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입력 2026-08-03 16:37:00 수정 2026-08-03 16:37:33
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[헤럴드경제=임세준 기자] 페르노리카 코리아 스카치위스키 브랜드 로얄살루트가 지난 30일 서울 청담동 레스파스 에트나에서 배우 안보현과 함께 진행한 ‘더 하우스 오브 원더 바이 로얄살루트 시즌 2 Vol.1 – 시크릿 소사이어티’를 성황리에 마무리했다고 3일 밝혔다.
이날 행사는 프라이빗 클럽을 테마로, 위스키, 예술, 음악이 함께 어우러진 몰입형 경험 프로젝트로 진행됐다.
“사표 쓸 준비합니다” 수장도 떠난 검찰…자포자기 무력감에 빠졌다 [세상&]
[헤럴드경제=양근혁 기자] 검사의 보완수사권 전면 폐지 등을 골자로 하는 형사소송법 개정안이 국회 문턱을 넘자 검찰 내부는 극심한 무력감에 빠졌다. 검찰은 정치권의 형소법 개정 논의 과정에서 정부·여당에 보완수사권의 필요성 등 의견을 적극 전달해 왔지만, 법안에 반영된 요소는 전무하다고 지적한다. 결국 구자현 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사)이 형소법
딸 서울대 보낸 신동엽의 교육철학…“잔소리 안하지만 ‘이것’만은 강조”
[헤럴드경제=장연주 기자] 방송인 신동엽의 딸이 올해 서울대학교에 입학한 가운데, 그가 자녀를 키우면서 강조했던 교육철학을 공개해 눈길을 끈다. 그는 잔소리를 안하지만, 인사를 잘하고 다니라고 강조한다고 말했다. 신동엽은 지난 달 31일 성시경의 유튜브채널에 출연해, 자녀 교육에 대한 소신을 밝혔다. 그는 “내가 우리 아들하고 딸한테 비교적 자주 얘기하는 게 있다”며 “난 터치 안하고 잔소리도 안하는데 ‘인사는 잘 하고 다녀라’고 한다”고 했다. 그러면서 “우리 빌라에 경비 아저씨가 반갑게 인사해주면 ‘안녕하세요’하고 가족끼리도 그렇고 모두에게 인사를 하라고 한다”고 말했다. 신동엽은 그 이유에 대해 “점점 인사 안 하는 사람이 많아지면서 나중에 나이 들어서도 인사를 잘하면 희소성이 있다”고 덧붙였다. 한편, 신동엽은 2006년 MBC 예능국 PD 출신 선혜윤과 결혼했으며, 슬하에 1남1녀를 두고 있다. 선화예술고등학교에서 발레를 전공한 딸 신지효 양은 서울대학교와 한국예술종합학교에
함익병 의사, 여에스더에 “정말 심각하다”…예상치 못한 진단
[헤럴드경제=민성기 기자] 우울증으로 오랜 시간 힘든 시간을 보냈던 의사 겸 사업가 여에스더가 이번에는 의사 함익병으로부터 예상치 못한 진단을 받았다. 28일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 말미에는 여에스더·홍혜걸 부부가 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다. 앞서 여에스더는 우울증으로 오랜 시간 치료를 받아왔으며, 최근 5년간 이어온 제주와 서울의 별거 생활을 끝내고 홍혜걸과 다시 함께 살기 시작했다. 예고편 속 여에스더는 운동기구로 운동을 하고 직접 요리를 하는 등 이전보다 한층 활기찬 모습을 보였다. 이를 지켜본 홍혜걸은 “좋아졌다는 안도감이 든다. 지금 정도만이라도 오손도손 살았으면 좋겠다”고 말하며 미소를 지었다. 하지만 두 사람은 촌철살인 화법으로 유명한 의사 함익병을 만나 예상치 못한 진단을 듣게 됐다. 함익병은 여에스더를 향해 “정말 심각하다”고 말했고, 여에스더가 “정신과 약은 이미 먹고 있는데”라고 하자 “그것과는 별개 문제다. 약으로 모든 걸 고칠 수는
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었