[헤럴드경제=김성훈 기자] 리센느 원이에 대해 제기된 ‘일진설’을 공개 반박해 잠재운 담임 교사가 SNS 계정을 삭제하며 마지막 글을 남겼다.

원이의 중학교 시절 담임이라고 밝힌 누리꾼 A 씨는 2일 SNS에 “안녕하세요. 원이 담임입니다”라며 “이제 일이 잘 해결된 듯하니, 이만 계정을 삭제하려고 한다”고 적었다.

그는 “응원해 주셔서 감사했습니다. 앞으로도 원이 예쁘게 봐주세요. 잘 부탁드립니다”라면서도 “다만, 이번 논란을 만든 이들에게 꼭 전하고 싶은 말이 있어 몇 마디 남기고 가겠다”라며 긴 글을 남겼다.

그는 글에서 “SNS 발달로 언제나, 어디서든 소통이 가능해졌다는 교과서 속 설명과 달리 오히려 지금 시대는 소통이 부재하고 일방향식 발언만 넘쳐나, 이해와 배려는 사라진 듯하다”며 “교육 현장에서도 충분히 대화로 해결할 수 있는 일들인데도 신고주의가 팽배해지며 관계를 회복하는 게 어려워지는 상황이 빈번하게 일어나는 걸 보면 더 그렇게 생각이 들곤 한다“고 했다.

이어 “사람은 누구나 실수할 수 있고, 타인에게 의도치 않게 상처를 줄 수도 있다”며 타인을 질책하고 비난하기에 앞서 자신을 돌아보면 다른 이의 언행도 이해할 수 있다고 했다.

A 씨는 논어의 ‘삼인행 필유아사’(三人行 必有我師) 구절을 인용하며, “타인을 경계하여 심사하듯 바라보기보단 장점을 먼저 보고 단점은 너그럽게 이해할 수 있는 세상이 되었으면 한다”고 적었다.

A 씨는 “처음 교사가 되겠다고 다짐했을 때 주변에 제발 좋은 사람만 가득했으면 좋겠다는 바람을 품었다”라며 “제자들을 올바르게 가르쳐 세상에 내보내다 보면, 언젠가 이뤄질 일이라고도 생각한다. 그 꿈이 이뤄질 수 있게 부디 우리가 모두 자신을 먼저 사랑하고, 그 사랑이 넘쳐서 타인에게까지 마음을 베풀 수 있는 삶을 살아가길 바란다”고 당부했다.

앞서 한 누리꾼은 원이가 중학교 시절 일진이었다고 주장하는 글을 올렸다.

이에 A 씨는 직접 SNS 계정을 만들어 일진설에 반박했다. A 씨는 “(원이는) 선생님에게 사탕을 선물하며 ‘사랑한다’고 자주 말하던 학생이었다”며 원이가 전교 학생회 임원이었고, 학교폭력 예방 캠페인 등 교내 활동에도 성실하게 참여했으며, 지금도 친구들과 연락하고 지낼 정도로 교우관계도 원만했다고 증언했다. 그러면서 “근거 없는 글로 인한 막무가내식 비난을 멈춰주시길 부탁드린다”고 호소했다.

반박이 나오자 ‘일진설’ 주장 누리꾼은 자신의 게시물과 계정을 삭제했다.