국내서 5만4604대 판매, 전년比 21.3%↑ 해외서 24만2556대 판매, 전년比 11.6%↑ 스포티지, 5만2714대로 ‘베스트셀링카’

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 지난달 글로벌 시장에서 전년 동기 대비 13.4% 늘어난 29만8037대(도매 판매 기준)를 판매했다고 3일 밝혔다.

차종별 실적은 준중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 스포티지가 5만2714대로 글로벌 시장에서 가장 많이 팔렸고, 소형 SUV 셀토스가 3만6429대, 해치백 모델인 K4가 2만789대로 뒤를 이었다.

기아는 지난달 국내에서 전년 동기 대비 21.3% 늘어난 5만4604대를 판매했다. 가장 많이 팔린 차량은 셀토스로 7427대가 팔렸다.

승용은 경차 레이와 모닝이 각각 5178대, 3408대씩 팔렸고, 중형 모델 K5 2362대 등 총 1만3113대가 판매됐다.

레저용 차량(RV)은 셀토스를 비롯해 미니밴 카니발 6917대, 중형 SUV 쏘렌토 6153대, 스포티지 5381대 등 모두 3만6040대가 판매됐다.

상용은 봉고Ⅲ 2846대, PV5 2472대 등 총 5451대가 판매됐다.

7월 해외 판매는 전년 동기 대비 11.6% 늘어난 24만2556대를 기록했다.

스포티지가 4만7333대 팔리며 해외 최다 판매 모델이 되었고 셀토스가 2만9002대, K4가 2만789대로 뒤를 이었다.

특수 차량은 국내에서 131대, 해외에서 746대 등 총 877대를 판매했다.

기아 관계자는 “국내·외 전기차, 하이브리드 모델 판매 호조에 힘입어 5개월 연속 전년비 판매 성장세를 기록하고 있다”며 “앞으로도 지역별로 신차 출시와 파워트레인 다변화 등 맞춤형 판매 전략을 통해 판매 모멘텀을 이어 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 기아는 지난달 미국 시장에서 전년 동기 대비 6.7% 늘어난 7만5857대를 판매하며, 7월 기준 최다 판매 실적을 갈아치웠다.