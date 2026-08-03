SK하이닉스·삼성전자 겨냥 상품 수익률 14.2∼20%

[헤럴드경제=김영철 기자] 개별 종목의 일일 수익률과 손실률을 2∼3배로 불려주는 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 전 세계적으로 급증하자 이를 헤지해야 하는 월가 은행들 사이에서 ‘크래시 풋’이라 불리는 이색 파생상품 거래가 빠르게 늘고 있다.

2일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 ‘클리케(cliquet)’ 또는 ‘안정성 노트(stability note)’로도 불리는 크래시 풋은 주가 대폭락(Crash)이 발생했을 경우 손실을 막아주는 하락 방어 보험(풋옵션) 성격으이다. 즉, 기초종목이 하루 만에 50% 안팎 폭락할 경우에 대비한 장외파생상품인 것이다.

투자자가 보험사 역할을 맡아 폭락 위험을 떠안고 프리미엄(수익률)을 챙기는 구조로 주로 은행들이 레버리지 ETF에 딸린 테일리스크(tail risk·발생 확률은 낮지만 발생하면 손실이 매우 큰 위험)를 다른 투자자에게 넘기는 통로로 쓰인다.

자산운용사 재너스헨더슨의 나타샤 시블리 포트폴리오매니저는 “이 상품에 대한 이 정도 수요는 과거 본 적이 없다”고 말했다. 카이로스 인베스트먼트 어드바이저스의 라몬 베라스테기 최고투자책임자(CIO)는 “이제 은행들이 이 모든 레버리지 ETF를 헤지하기 위해 크래시 풋 시장 자체를 키우려 하고 있다”고 지적했다.

가장 두드러진 사례로는 SK하이닉스·삼성전자를 겨냥한 상품이 꼽힌다. 지난 5월 골드만삭스가 제안한 크래시 풋은 이들 종목에 연동된 2배 레버리지 ETF의 테일리스크를 최장 1년간 떠안는 대가로 14.2∼20.0%의 수익률을 제시했다.

BNP파리바가 제시한 SK하이닉스 대상 일일 갭풋 프리미엄도 3월 3.5%에서 5월 6.5%로, 삼성전자는 2%에서 5.5%로 뛰었다.

이런 상품에 실제로 손실이 발생한 전례도 있다. 지난달 14일 미국 전기차업체 루시드그룹 주가가 장중 57%까지 급락하자 연동 레버리지 ETF는 이후 상장 폐지됐다.

전 세계 레버리지 ETF 운용자산은 2500억달러(약 361조원)에 육박하며, 미국에서만 700개가 넘는 상품이 상장돼 있다. 미국 운용자산은 지난 6월 2000억달러를 웃돌며 정점을 찍은 뒤 현재 1600억달러(약 231조원)로 줄었다.

아카디언 자산운용의 오언 러몬트 포트폴리오매니저는 크래시 풋에 대해 “중복되고 숨겨진 레버리지가 있으며 거래상대방이 많다는 것은 결국 좋지 않은 결과로 이어지는 전형적인 조합”이라고 경고했다.