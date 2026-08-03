오디오북 공간 새로 설치 장애 어린이도 함께 즐기는 도서관 문화 조성 서가 넓히고 도서 배치 정비… 책 찾기 편하고 쾌적한 이용 환경 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 유동균) 공공도서관인 ‘마포푸르메어린이도서관’이 개관 10주년을 맞아 개선 공사를 마치고 새롭게 문을 열었다.

마포푸르메어린이도서관은 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 안에 조성된 도서관으로, 장애 어린이와 비장애 어린이가 함께 책을 읽고 어울리는 문화공간이다.

병원을 이용하는 어린이도 편리하게 이용할 수 있는 것이 특징으로, 도서관 내에서만 열람 가능한 토이북을 입원 환아에게 직접 배송해주는 서비스인 ‘북드림’이 특히 인기다.

구는 재단법인 진선재단과 윌라의 지원을 받아 도서관에 오디오북을 이용할 수 있는 별도의 공간를 조성해 장애 어린이를 비롯한 모든 어린이가 책을 즐길 수 있는 배리어-프리(Barrier-Free) 환경을 만들었다.

기존에는 좁은 서가에 도서를 이중으로 보관해 어린이들이 책을 꺼낼 때 다칠 우려가 있었던 만큼, 주민참여예산을 활용해 벽면 서가를 새로 만들고 만화 도서와 교과 연계 도서 등 자주 찾는 책은 별도로 배치했다.

실제로 도서관 방문자를 대상으로 환경 개선에 대한 설문조사를 진행한 결과 ‘책을 찾기 매우 편해졌다’는 긍정적인 평가가 이어졌다.

책상과 의자는 추가로 배치해 더 많은 어린이와 보호자가 편안하게 머물며 책을 읽을 수 있는 공간을 마련했다.

구는 이용자의 안전을 위해 공사 기간 동안 도서관을 휴관한 만큼, 전보다 다양한 프로그램으로 어린이들을 맞이한다는 계획이다.

이에 따라 하늘초등학교 병설유치원과 연계한 장애인식개선 프로그램인 ‘아름다름 도서관 소풍’을 비롯해 한국고전번역원 지원사업 ‘장애어린이와 함께하는 고전문학이야기’, ‘느린학습자를 위한 AI 활용 그림책 만들기’ 등을 운영한다.

도서관 이용과 프로그램에 대한 자세한 사항은 마포푸르메어린이도서관 누리집에서 확인할 수 있다.

유동균 마포구청장은 “공사가 차질 없이 마무리될 수 있게 협조해주신 어린이들과 주민 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “장애와 비장애의 경계를 넘어 모든 어린이가 도서관에서 꿈을 키우고 미래를 그려나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.