뉴시니어라이프와 업무협약

삼성물산 건설부문이 고령층 맞춤형 케어 기술인 ‘인공지능(AI) 시니어 리빙 솔루션’을 돌봄형 실버타운에 본격적으로 적용한다. 삼성물산은 뉴시니어라이프와 ‘AI 시니어 리빙 솔루션’ 관련 업무협약(MOU·사진)을 체결했다고 3일 밝혔다.

‘AI 시니어 리빙 솔루션’은 고령층 개개인의 생활·건강·운영 데이터를 통합 분석해 신체, 수면, 인지, 정서 전반에 걸친 맞춤형 케어를 지원하는 기술이다. 특히 엠비언트(일상 환경 감지) 센서가 수면 중 심박수 및 재실 여부 등 신체·환경 움직임을 24시간 실시간 모니터링해 이상징후 발생 시 선제 대응이 가능하다.

해당 기술은 뉴시니어라이프가 운영하는 돌봄형 실버타운 ‘케어링 스테이’에 도입된다. 케어링 스테이는 요양원의 전문 돌봄 서비스와 실버타운의 주거 편의 서비스를 결합한 주거시설로, 현재 수원 화성 레이크점과 의정부 수목원점 등 2곳(132가구)을 운영 중이다. 오는 9월 태릉 별내점, 화성 비봉점, 송도 해오름호수점이 추가 개소하면 총 5개 지점, 330가구 규모로 확대될 예정이다.

양사는 우선 ‘케어링 스테이 의정부 수목원점’에 이번 기술을 선제 적용한다. 이후 축적되는 데이터를 기반으로 솔루션을 고도화해 신규 지점으로 적용 범위를 넓혀갈 방침이다.

조혜정 삼성물산 DxP본부장(부사장)은 “단발성 공급에 그치지 않고 장기적 파트너십으로 발전시켜 나갈 것”이라며 “다양한 유형의 시니어 시설에 최적화된 디지털 케어 환경을 구축하겠다”고 말했다. 신혜원 기자