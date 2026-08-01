[헤럴드경제=박병국 기자]서경덕 성신여대 교수는 그룹 방탄소년단(BTS)의 그래미 어워즈 ‘보이콧’ 선언을 반향을 일으키고 있다며 그래미 측의 제도 개선을 촉구했다.

서 교수는 1일 자신의 페이스북에 글을 올리고 “BTS가 2027년 그래미 어워즈 출품 포기를 선언하며 세계적인 큰 이슈가 되고 있다”면서 “BTS의 행보에 대해 그래미 측에서도 입장을 표명했다. 하지만 이젠 그래미가 입장 표명을 넘어 행동으로 보여줘야 할 때”라고 밝혔다.

그래미 어워즈는 미국 음향예술과학아카데미가 주관하는 대중음악 시상식이다. 제69회 그래미 어워즈는 내년 2월 열릴 예정이다. 그래미 측이 한국·중국·일본 등 아시아권 음악을 구분, ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’ 부문을 신설한다고 발표하자 BTS는 지난 7월 29일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “저희는 그래미에 출품하지 않기로 했다”고 선언했다. 그러면서 “음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다”고 말했다.

서 교수는 AP통신, 영국 가디언 등 BTS 결정을 보도한 외신들을 언급하며 “무엇보다 주요 외신들은 그래미에 반발하여 출품을 거부했던 위켄드, 드레이크 등 글로벌 팝스타들의 행보와 BTS를 동일선상에서 다뤘다”고 분석했다. 그러면서 “이번 보이콧에 대해 글로벌 아미들은 정규 5집 ‘아리랑’ 앨범의 수록곡이자 인종 차별을 간접적으로 비판한 곡 ‘에일리언스’를 아이튠즈 차트에 다시 올리는 프로젝트를 진행하여 전 세계 78개국 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위에 올리기도 했다”고 전했다.

서 교수는 “주요 외신의 반응과 세계적인 음악 평론가들의 지적을 경청하여 그간 그래미의 불투명한 심사 기준과 차별적 요소를 이번 기회에 반드시 개선해 나가야 할 것”이라고 촉구했다.