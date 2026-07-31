8월 1일 여의도·뚝섬한강공원에서 ‘한강 밤핑’ 개장 8월 한달간 매일 오후 5시~익일 오전 9시 운영 이동·레저·공연·야영 등 ‘24시간 체류형 한강’ 모델 吳, 뚝섬한강공원서 지역상권 관계자들과 간담회 가져

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울의 새로운 밤이 ‘한강’에서 시작된다. 서울시는 민선 9기 핵심 화두인 ‘야간경제 활성화’의 첫 번째 프로젝트인 ‘한강 밤핑(Night+Camping)’을 다음달 1일 여의도·뚝섬 한강공원에서 개장한다고 31일 밝혔다. 오세훈 서울시장도 현장을 찾아 ‘야간경제’의 첫 출발을 응원했다.

한강 밤핑은 시민들이 한강의 야경을 바라보며 하룻밤을 보낼 수 있도록 마련한 도심 속 임시 야영장이다. 단순히 한강에 텐트를 설치하는 행사를 넘어 한강을 찾고 수영장은 시민이 공연·축제를 즐긴 뒤 배달음식과 인근 전통시장 먹거리를 맛보고 야영까지 이어가는 ‘24시간 체류형 한강’ 모델의 출발점이다.

서울시는 이동부터 레저·물놀이·공연·영화·먹거리·야영까지 한강의 기존 자원을 하나의 동선으로 연결해 시민과 관광객의 체류시간을 늘리고, 한강에서 생긴 활력과 소비가 주변 전통시장과 골목상권까지 확산하는 서울형 야간경제 모델을 선보인다는 구상이다.

한강 밤핑은 여의도한강공원 물빛무대 앞 잔디밭과 뚝섬 한강공원 한강플플 잔디밭에서 다음달 한 달간 매일 오후 5시부터 다음 날 오전 9시까지 운영된다.

오 시장은 한강 밤핑 개장을 하루 앞둔 이날 오후 뚝섬 한강공원을 찾아 ‘한강의 밤’을 지역경제의 활력으로 연결하는 방안과 시민 안전관리 체계를 점검했다. 먼저 뚝섬한강공원 한강플플(옛 자벌레) 언더 더 브릿지존에서 인근 상권 관계자들과 간담회를 가졌다. 오 시장은 상인들과 한강 방문객을 인근 전통시장과 골목상권으로 유도할 방안을 논의하고 현장 의견을 들었다.

이어 한강플플 잔디밭에 조성된 한강 밤핑 야영장과 임시 배달존을 둘러보며 시설 설치와 이용객 안전대책 등 개장 준비 상황을 확인했다. 한강 밤핑 야영장은 여의도 한강공원 물빛무대 앞 잔디밭과 뚝섬한강공원 한강플플 잔디밭에 각각 조성됐으며 시민들이 이용할 수 있는 텐트가 장소별 100동씩 총 200동을 준비했다.

한편 서울시는 한강을 찾는 외국인을 위해 K-배달 체험 캠페인을 한강 밤핑 기간동안 진행한다. 이에 외국인 관광객이 국내 휴대전화 번호 없이 배달앱에서 음식을 주문할 수 있다.

또 오 시장은 한강 밤핑 이용객들이 함께 찾을 것으로 예상되는 뚝섬한강공원 수영장도 방문해 수질 간이검사를 실시하고 야간 이용객 증가에 대비한 안전관리와 시설 운영 현황을 점검했다.

서울시는 지난달 19일부터 여의도·뚝섬 한강수영장과 잠실·난지·광나루·양화 물놀이장 등 총 6곳을 운영하고 있다. 이용객이 증가하는 금·토·일요일에는 서울시와 경찰, 안전관리 요원이 집중 순찰한다. 불법촬영 등 범죄가 발생하면 즉시 경찰에 신고해 현장에서 신속히 대응하는 체계도 가동한다. 수영장과 물놀이장에 설치된 총 136대의 CCTV를 통해 범죄와 안전사고를 상시 확인하고 탈의실과 화장실 등에는 불법촬영 예방 안내문과 현수막을 설치했다.

수질은 사람들이 많이 몰리는 야간 시간은 물론 평소에도 매일 한 시간에 한 번씩 잔류염소, 수소이온농도(pH), 탁도 등을 간이 검사한다. 수영장 바닥은 매일 청소하고 최신형 여과기를 통해 물을 하루 4회 이상 순환해 시민들이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 관리한다.

오 시장은 “‘한강 밤핑’은 한강을 밤에도 안전하게 머물고 즐기는 ‘24시간 활력 공간’으로 전환하는 첫 번째 실천”이라며 “시민 안전을 최우선으로 철저히 관리하는 동시에 한강에서 만들어진 활력과 소비가 인근 전통시장과 골목상권까지 이어지는 선순환을 만들어 서울의 밤을 새로운 성장동력으로 키워가겠다”고 밝혔다.