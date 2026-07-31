무기 수요 급증 속 방산업체까지 동원 대기업과는 다년계약…안정적 공급 노려 의회 승인도 나기 전 193조원 계약 체결

[헤럴드경제=정목희 기자] 이란과의 전쟁으로 미국의 미사일과 요격 체계 재고가 빠르게 소진되자 미국 국방부가 방산 대기업, 스타트업을 ‘총동원’해 무기 확보에 나섰다.

30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 국방부는 전날 미사일 제조사인 록히드마틴과 590억달러(약 84조4000억원) 규모의 패트리엇 미사일 생산 계약을 체결했다. 이는 지난 4월 발표됐던 계약 규모보다 크게 늘어난 금액이다.

잠수함 전력 확충에도 대규모 예산이 투입됐다. 국방부는 군함 제조사인 제너럴 다이내믹스, 헌팅턴 잉걸스 인더스트리 뉴포트 뉴스 조선소와 버지니아급 핵잠수함 9척과 컬럼비아급 핵잠수함 5척에 대한 766억달러(109조5000억원) 규모의 계약을 체결했다. 이들 잠수함은 오는 2038년까지 인도된다.

국방부는 미국을 대표하는 방산기업에 이어 인공지능(AI)를 앞세워 대기업보다 유연하고 빠른 생산을 주장하는 스타트업에도 손을 내밀었다. 이날 워싱턴포스트(WP)는 복수 관계자를 인용해 피트 헤그세스 미 국방장관이 지난달 미국의 주요 방산기술 기업 10여 곳의 최고경영진을 국방부로 불러 긴급회의를 열었다고 보도했다.

지난달 이란과 종전 양해각서(MOU)를 체결하면서 잠시 숨을 골랐던 미국이 다시 이란에 공습을 이어가는 국면으로 돌입하면서 미사일 등 전략무기 확충에 전력을 다하고 있다는게 국제사회의 관측이다.

사드 요격미사일에 50조원 등 수백조 계약

국방부는 패트리엇과 잠수함 확보를 위한 다년 계약과는 별도로 탄도미사일을 요격할 수 있는 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 요격 미사일에 대해 록히드마틴과 350억달러(약 50조원) 규모의 다년도 예비 계약도 체결했다. 이번 계약들은 연간 구매가 아닌 다년도로 체결됐다. 우크라이나 전쟁과 이란 전쟁으로 무기 수요가 급증하는 가운데, 장기간 안정적인 생산 능력을 확보하고 방산 공급망을 견고히 다지기 위한 조치라고 WSJ은 전했다.

최신형 패트리엇 미사일은 개당 가격이 400만달러에 달하며 생산에 수년이 걸린다. 다년도 계약을 체결하면 생산 업체들이 미래 수요를 예측해 신규 생산시설과 공급망에 적극적으로 투자할 수 있어 ‘미사일 공급난’ 우려를 덜 수 있다.

잠수함도 다년도 계약을 맺으면 업체들이 원자로와 특수 밸브·펌프 등 맞춤형 부품을 대량 발주할 수 있게 된다. 여러모로 다년 계약이 안정적인 무기 체계 공급에 유리한 조건인 셈이다.

이번에 계약한 버지니아급 핵잠수함은 육상 목표물과 해상 함선을 모두 타격할 수 있다. 컬럼비아급 핵잠수함은 핵탄두가 장착된 탄도미사일을 발사할 수 있는 신형 잠수함으로 전해졌다. WSJ은 “탄약 비축량 보충과 조선 능력 증강은 트럼프 행정부의 최우선 과제”라며 “이번 초대형 계약은 장기간에 걸쳐 장비의 안정적 공급을 보장하고 공급 업체를 안정화하기 위한 것”이라고 전했다.

정부가 이번 계약에 필요한 자금을 집행하려면 의회로부터 승인을 받아야 한다. 트럼프 행정부는 이미 1조5000억달러(약 2137조) 규모의 연간 국방예산 승인을 의회에 요청한 상태다.

방산 스타트업 최고경영진 긴급 소집…美국방 “물량으로 증명하라”

국방부는 지난달 스티브 파인버그 국방부 부장관, 에밀 마이클 연구·공학 담당 차관, 마이클 더피 획득 담당 고위 관계자 등이 참석한 가운데, 방산 스타트업과 협력 강화에 대한 회의도 진행했다.

회의가 열릴 당시 미국은 이란과의 교전으로 미사일과 요격체계 재고가 빠르게 소진되고 있었다. 이란전이 막대한 양의 정밀유도무기를 소모하는 반면 지상군이나 드론 의존도는 상대적으로 낮아지면서, 미 국방부는 벤처투자를 받은 방산 스타트업을 통해 무기 생산 속도를 끌어올리려 하고 있다고 WP는 전했다.

이번 회의에는 인공지능(AI) 기반 항공기 소프트웨어 기업인 쉴드AI, 자율무기 업체 안두릴, 순항미사일 스타트업인 코애스파이어, 저가 정밀탄약 업체 카스텔리온 등 주요 방산 스타트업이 초청됐다. 이들은 록히드마틴 등 기존 대형 방산업체보다 저렴한 비용과 빠른 개발 속도, 유연한 생산체계를 앞세워 차세대 방산산업을 이끌겠다고 자신해왔다.

반면, 록히드마틴이나 RTX 같은 기존 방산기업들은 복잡한 정부 조달 절차를 수행한 경험과 대규모 생산시설, 막대한 자본을 갖추고 있지만 신기술 도입과 생산 전환 속도는 상대적으로 느리다는 평가다. 이란과의 전쟁으로 무기가 부족해진 트럼프 행정부는 실리콘밸리와의 협력을 대폭 강화해 스타트업을 무기 조달 체계의 핵심 축으로 끌어들이고 있다.

“기술력과 대량생산은 다른 문제”…시험대 오른 스타트업

다만 업계에서는 신생 기업들이 실제 대량 생산 능력을 갖추고 있는지, 낡은 국방 조달 시스템과 의회의 예산 승인 철차를 극복할 수 있는지가 관건이라는 시각이 우세하다. 스타트업들이 국방부가 요구하는 수준까지 생산 규모를 단기간에 확대할 수 있을지는 여전히 미지수라는 평가다.

미국 전략국제문제연구소(CSIS) 산업기반센터의 제리 맥긴 소장은 “제품을 만드는 것과 대량 생산하는 것은 전혀 다른 문제”라며 “결국 이들이 실제로 납품할 수 있느냐가 핵심”이라고 지적했다.

국방부가 가장 시급하게 해결해야 할 문제는 무기 비축량이다. CSIS는 이란전 이전에 약 2200기였던 패트리엇 요격미사일 재고가 현재 827기 이하로, 사드(THAAD) 미사일도 452기에서 278기 이하로 줄어들었다고 추산했다.

CSIS는 지난 5월 보고서에서 패트리엇과 사드 미사일 재고를 전쟁 이전 수준으로 회복하는 데 3년 이상 걸릴 수 있다고 전망했다. 정밀타격무기와 합동공대지미사일(JASSM)도 재고 회복에 수개월에서 1년 이상이 소요될 것으로 분석됐다.

앞서 지난 5월 국방부는 안두릴, 카스텔리온, 코애스파이어, 레이도스, 존5 등과 장기계약을 체결해 저가 순항미사일 증산에 나선 바 있다. 2027년부터 3년간 저가 순항미사일 1만기를 확보하겠다는 목표다.

코애스파이어의 더그 데니 최고경영자(CEO)는 국방부 고위 관계자들로부터 “기술력과 성능은 이미 입증됐으니, 이제는 공급망 관리와 대량생산 능력을 보여줘야 하며 그렇지 못하면 투자할 가치가 없다”는 취지의 메시지를 반복해서 듣고 있다고 전했다.

카스텔리온의 브라이언 하지스 공동창업차 겸 CEO도 자사 순항미사일 ‘블랙비어드’의 가격이 약 50만달러로 기존 동급 무기(약 500만달러)의 10분의 1 수준이지만, 군이 요구하는 물량을 생산해내는 것이 가장 큰 과제라고 말했다. 그는 “아직 구축해야 할 것이 너무 많다”며 “공급 약속을 지키는 과정은 앞으로 수년간 엄청난 고통이 될 것”이라고 했다.