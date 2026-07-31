기아, 아프리카 등 15개국서 사회공헌

기아의 글로벌 사회공헌 활동 ‘그린라이트 프로젝트’가 알바니아와 짐바브웨에서 현지 이양을 마쳤다고 31일 밝혔다. 이로써 알바니아와 짐바브웨는 현지 이양을 완료한 열세 번째, 열네 번째 거점이 됐다.

기아는 최근 알바니아에서 사회공헌 활동 그린라이트 프로젝트 이양식(사진)을 개최하고 현지 지역사회에 자립 모델 운영 권한을 공식 이관했다. 이에 앞서 짐바브웨에서도 ‘그린라이트 프로젝트’ 사업을 성공적으로 마무리하고 이양을 완료했다.

그린라이트 프로젝트는 기아가 2012년 시작해 15년간 아프리카, 유럽, 아시아의 15개국 19개 거점에서 전개 중인 글로벌 대표 사회공헌 활동으로, 보건·교육·경제 분야에서 어려움을 겪는 지역사회에 관련 인프라 구축뿐 아니라 모빌리티 및 자립 프로그램 등을 지원한다. 사업 안정화 이후에는 운영 권한을 지역사회에 이양함으로써 자립을 돕고 있다.

기아는 그린라이트 프로젝트의 일환으로 2023년부터 알바니아의 리브라즈드 인근 지역 주민들의 의료 접근성 향상과 저소득 장애 가정의 경제 자립을 뒷받침하기 위한 활동을 추진해 왔다. 리브라즈드는 과거 광산 개발로 인한 중금속 오염으로 장애 유병률이 높고, 산악 지형이 전체 면적의 60% 이상을 차지해 의료기관 접근성이 낮은 지역이다. 권제인 기자