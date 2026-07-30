영업익 1070억원 전장부품 앞세워 최대 매출…전장 비중 66% 중국 10%·인도 18%·유럽 17% 성장 외환손익 개선에 순이익 500% 증가 수주잔고 59조원

[헤럴드경제=정경수 기자] HL만도가 중국과 인도, 유럽에서 전기차·전장 부품 판매를 늘리며 분기 기준 최대 매출을 기록했다. 반도체와 원자재 가격 상승에도 고부가 전장 제품 비중을 높이면서 영업이익도 1000억원대를 유지했다.

HL만도는 올해 2분기 연결 기준 매출이 2조4953억원으로 지난해 같은 기간보다 3.9% 증가했다고 30일 공시했다. 영업이익은 1070억원으로 2.8% 늘었다. 전분기와 비교하면 매출은 7.9%, 영업이익은 14.4% 증가했다.

영업이익률은 4.3%로 전년 동기와 같은 수준을 유지했다.

반도체와 원재료 가격 부담이 커졌지만 신흥시장 매출 증가와 유럽 사업의 수익성 개선, 비용 회수 활동 등이 영향을 미쳤다. 통합형 전자 브레이크인 IDB2와 전동식 조향장치 R-EPS 등 전장 제품의 판매 비중이 높아진 점도 수익성을 방어했다. 2분기 전체 매출 가운데 전장 제품이 차지한 비중은 66%였다.

지역별로는 인도와 유럽의 성장세가 두드러졌다. 인도 매출은 2657억원으로 전년 동기보다 17.7% 증가했다. 현대자동차·기아와 현지 완성차 업체의 생산량이 늘어난 데다 안전 규제 강화로 첨단운전자보조시스템(ADAS) 판매가 확대됐다.

유럽 매출은 16.5% 늘어난 2372억원으로 분기 기준 최고치를 기록했다. 유럽 완성차 업체와 북미 전기차 업체에 공급하는 물량이 늘어난 결과다.

중국 매출도 5344억원으로 10% 증가했다. 북미 전기차 업체에 공급하는 부품 물량이 늘었고, 중국 전기차 업체 등 신에너지차 고객 비중이 확대됐다. 차량의 여러 기능을 통합 제어하는 고성능 컴퓨팅 장치(HPC)의 신규 매출도 반영됐다.

반면 국내 매출은 현대차·기아의 생산 감소 영향으로 2.3% 줄어든 8025억원에 그쳤다. 미주 매출도 북미 완성차 업체와 현대차·기아의 생산량 감소로 1.4% 줄어든 6555억원을 기록했다. 다만 남미 지역의 생산 확대가 북미에서 발생한 감소분을 일부 상쇄했다.

순이익 증가 폭은 매출과 영업이익을 크게 웃돌았다. 2분기 당기순이익은 588억원으로 전년 동기 대비 493.9% 증가했다. 법인세비용 차감 전 이익도 927억원으로 171.8% 늘었다.

외환손익이 개선된 영향이 컸다. HL만도는 지난해 2분기 371억원의 외환손실을 냈지만 올해 2분기에는 43억원의 외환이익을 기록했다. 지배기업 소유주 지분 순이익은 536억원으로 전년 동기보다 1093.7% 증가했다.

상반기 누적 매출은 4조8069억원으로 전년 동기 대비 2.9% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 2006억원으로 9.4% 증가했고, 당기순이익은 1119억원으로 151.2% 확대됐다.

미래 매출로 이어질 신규 수주도 이어졌다. HL만도는 2분기에 3조1000억원을 새로 수주했다. 상반기 누적 수주액은 5조8000억원으로 연간 목표 13조원의 44%를 채웠다. 6월 말 기준 수주잔고는 59조원이다.

상반기 신규 수주 가운데 중국 완성차 업체 비중이 36%로 가장 높았다. 현대차·기아가 33%, 인도 업체가 14%, 북미 업체가 12%, 유럽 업체 등이 5%를 차지했다. 전체 수주의 71%는 제동·조향·현가·ADAS 등 전장 제품이었다.

주요 수주 제품은 현대차·기아 북미 신차에 공급할 전자식 주차 브레이크와 현가장치, 북미 완성차 업체의 브레이크 시스템 등이다. 중국 업체로부터는 IDB2를 비롯한 제동 제품과 전동식 조향장치, 전자제어 현가장치를 수주했다. 중국 정보기술(IT) 기업의 로보택시에 들어갈 기계식 제어 현가장치도 공급하기로 했다.

HL만도는 자동차 부품을 넘어 로봇과 소프트웨어 사업도 확대하고 있다. 휴머노이드 로봇 관절에 들어가는 회전형 통합 액추에이터를 개발하고 있으며 국내외 로봇 기업들과 제품 사양을 협의하고 있다. 전기 화재의 원인이 되는 아크와 과열을 감지하는 센서 ‘e-해치’는 하반기부터 양산에 들어갈 예정이다.

샤시 통합제어와 자율주행 소프트웨어를 별도 상품으로 판매하는 사업도 추진한다. 올해 소프트웨어 기술 검증 10건과 양산 6건을 목표로 하고 있으며, 향후 항공과 에너지, 로봇 등으로 적용 범위를 넓힐 계획이다.

인도 사업은 현지 기업과의 협력을 강화하는 방향으로 재편한다. HL만도의 자율주행 전문 계열사 HL클레무브는 인도 자회사 지분 ‘30%-1주’를 현지 자동차 부품사 가브리엘 인디아에 매각할 예정이다. 매각 금액은 9844만달러다. HL만도는 지분 매각 이후에도 현지 파트너와 함께 인도 시장 대응력을 높인다는 방침이다.