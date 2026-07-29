[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 장성규가 도박으로 1억원을 잃고 8500만원의 빚을 진 남성에게 보낸 메시지를 공개했다.

29일 장성규는 자신의 인스타그램에 새벽 시간에 받은 다이렉트메시지(DM)와 자신의 답장을 캡처해 공개했다.

메시지를 보낸 남성은 “성규 형님 늦은 시간 죄송하다”며 “요즘 보니깐 이것저것 답장해 주셔서 혹시나 하는 마음에 고민 좀 털어보려고 보내본다”고 적었다.

이어 “도박을 했었다. 지인들 통해서 한 푼 두 푼 처음에는 큰돈을 따서 시작하게 1억원을 날리고 빚이 8500만원이라는 게 생겼다”며 “돈이 생기니깐 다시 딸 거라는 생각에 이 짓을 계속 반복한다”고 털어놨다.

이 남성은 “돈으로 도와달라는 말이 아니라 제가 진짜 다시는 이런 생각 안 들도록 따끔하게 혼 좀 내달라”고 했다. 그러면서 “집이 잘사는 것도 아니고 하루하루 먹고사는 사람이다. 크게 와닿지는 못하더라도 보고 보고 곱씹게 욕을 하셔도 좋으니 쓴소리 좀 해달라”고 덧붙였다.

장성규는 “동생아 이렇게 솔직하게 얘기해 줘서 고맙다”며 “장담하건대 지금처럼 뉘우치고 반성하는 당신을 봤을 때 이번 시련 무조건 이겨내고 멋진 사람 될 것”이라고 답했다.

그는 “형이 멀리서나마 쭉 응원하겠다”며 “도박 같은 거 다시는 쳐다보지 말고 하루하루 노동의 가치와 보람을 만끽하며 다시 일어나 보자”고 했다.

장성규는 게시물에 “무턱대고 돈 빌려달라는 사람들보다 훨씬 멋진 동생”이라며 “실수를 인정하고 반성하며 다시 일어나려고 안간힘을 쓰는 모습이 참 대견하다. 포기하지 않고 스스로 다시 서려는 그 진심을 응원한다”고 적었다.

장성규는 앞서 지난달에도 자신의 인스타그램에 “가장 많이 오는 DM 중 하나가 돈 빌려달라는 내용”이라며 200만원을 요구하는 메시지 캡처를 공개한 바 있다. 당시 그는 “부디 상처받지 마시고 각자의 어려운 상황들이 잘 해결되길 바란다. 실질적인 도움 못 드려 죄송하다”고 밝혔다.