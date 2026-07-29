[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 2년 전 이혼한 사실을 뒤늦게 고백했다.

고지용은 29일 자신의 SNS에 “저는 2년 전 아내와 이혼을 했다”며 “그 동안 공개하지 않았던 이유는 아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문”이라고 고백했다.

그는 이어 “이혼은 서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었다”며 “승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고, 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다”고 설명했다.

고지용은 또 “앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다”며 “앞으로 생길 수 있는 오해를 방지하기 위해 이 글을 통해 사실을 알리고자 한다. 개인적인 질문은 삼가 주시길 부탁드리며, 앞으로도 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠다”라고 전했다.

한편, 고지용은 1997년 아이돌 젝스키스로 데뷔해 1세대 아이돌로 많은 사랑을 받았지만 해체 후 연예계를 은퇴했다.

이후 2013년 의사 허양임과 결혼했으며, 이듬해 아들을 품에 안았다. 고지용과 승재 부자는 KBS 2TV 예능 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 동반 출연해 큰 사랑을 받기도 했다.

고지용은 방송 활동 이후 사업가로서의 길을 걷고 있다. 최근에는 틱톡 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하고 있으며, 독거노인 지원 프로젝트 등 사회공헌 활동에도 참여하고 있다.