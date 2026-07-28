[헤럴드경제=최원혁 기자] 도심 주택가에서 집단으로 패싸움을 벌이고 도주한 폭력조직원 10명이 경찰에 붙잡혔다.

28일 연합뉴스에 따르면 인천경찰청 광역범죄수사대는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 범죄단체 구성·활동과 특수상해 혐의로 A씨 등 20대 폭력조직원 10명을 구속해 검찰에 송치했다.

A씨 등은 지난달 3일 오후 10시께 인천시 서해구 청라동 주택가에서 집단 패싸움을 벌인 뒤 도주한 혐의를 받는다.

이들은 인천지역 폭력조직 소속 6명과 서울지역 폭력조직 소속 4명으로, 당시 야구방망이나 흉기인 낫을 든 채 싸움을 벌인 것으로 파악됐다.

앞서 이들 중 일부는 구치소 수감됐을 당시 상대 조직을 비방했다는 이유로 다퉜고 출소 후 재차 시비를 벌이다가 이른바 ‘비상소집’을 통해 집결한 뒤 패싸움을 벌인 것으로 조사됐다.

한편 경찰은 112 신고로 현장에 출동해 주변 CCTV와 주변 차량 블랙박스 영상을 확보한 뒤 탐문·통신 수사를 벌여 전국 각지에서 이들 10명을 차례대로 검거했다.