산업부·KIAT, 8월 부산서 개최 바이오헬스·AI·조선 등 6대 산업 참여 22개 첨단기업 현직자 패널토크 AI 면접·AI Agent 활용 특강도 진행

[헤럴드경제=정경수 기자] 인공지능(AI), 배터리, 반도체, 조선 등 첨단산업 현직자들이 청년 구직자를 직접 만난다. 인터넷 검색만으로는 알기 어려운 실제 직무 내용과 채용 현장의 평가 기준을 설명하는 자리다.

산업통상부와 한국산업기술진흥원(KIAT)은 오는 8월 27일부터 28일까지 부산 해운대구 파크하얏트 부산에서 ‘2026 AI × 첨단산업 공동 직무설명회’를 연다고 29일 밝혔다.

이번 설명회는 바이오헬스, 인공지능, 조선, 배터리, 디스플레이, 반도체 등 6대 첨단산업 분야 인적자원개발협의체(SC)가 함께 마련했다. SC는 산업계가 주도하는 민간 협의기구로, 산업별 인력 수요 발굴과 인력수급 실태조사 등을 맡는다.

최근 첨단산업 분야에서는 기업의 인재 확보 경쟁이 치열해지고 있지만, 채용 현장의 미스매치는 여전하다는 지적이 있다. 기업은 곧바로 현장에 투입할 수 있는 실무형 인재를 원하지만, 구직자는 실제 직무를 경험하거나 현직자에게 구체적인 정보를 얻을 기회가 많지 않기 때문이다.

특히 생성형 AI와 AI 면접이 취업 준비 방식까지 바꾸면서 구직자에게 요구되는 역량도 달라지고 있다. 단순히 전공 지식이나 스펙을 갖추는 것을 넘어, AI 도구를 실제 업무와 문제 해결에 어떻게 연결할 수 있는지가 중요해지는 흐름이다.

행사는 기업별 채용 프로세스 설명과 현직자 패널토크, AI 취업 특강으로 구성된다. 총 22개 첨단기업이 참여해 생산, 품질, 인허가, 연구개발(R&D) 등 주요 직무에서 필요한 역량과 실제 업무 흐름을 소개한다.

참여 기업은 바이오헬스 분야에서 SK바이오사이언스, 비티젠, 오스템임플란트, 차바이오텍이다. 인공지능 분야에서는 SK AX, 업스테이지 등 3개사가 참여한다. 조선 분야에서는 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업이 이름을 올렸다.

배터리 분야에서는 LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 에이프로가 참여한다. 디스플레이 분야는 동진쎄미켐, 선익시스템, AP시스템 등 4개사, 반도체 분야는 제엠제코, 아이큐랩 등 4개사가 함께한다.

첫날인 27일에는 AI 채용 전형 분석 특강과 바이오헬스, 인공지능, 조선 분야 직무 세션이 진행된다. 특강은 인투경영연구소 손성용 대표가 ‘AI 채용 전형 완전정복’을 주제로 맡는다. 손 대표는 AI 면접의 평가 구조와 최신 채용 흐름, 실전 대응 전략 등을 소개할 예정이다.

직무 토크에서는 각 산업 현직 엔지니어들이 패널로 나선다. 최신 기술 변화가 실제 업무에 어떻게 반영되고 있는지, 직무별로 어떤 역량이 필요한지 등을 현장 관점에서 설명한다. 올해 새롭게 포함된 AI 분야와 슈퍼사이클에 진입한 조선 분야의 현장 이야기도 다뤄진다.

둘째 날인 28일에는 배터리, 디스플레이, 반도체 분야 프로그램이 열린다. 이날 특강은 구글 코리아 초빙 강사이자 ‘된다! 하루만에 끝내는 제미나이 활용법’ 저자인 권서림 컨설턴트가 맡는다. 주제는 ‘실무에 적용할 수 있는 AI Agent 활용법’이다.

권 컨설턴트는 대학생들이 전공 프로젝트나 향후 실무 현장에서 AI Agent를 활용해 업무 효율을 높이고 문제 해결에 적용하는 방법을 소개할 계획이다. 이후에는 배터리, 디스플레이, 반도체 분야 현직자들이 하반기 채용 준비에 필요한 실전 정보를 전달한다.

이번 설명회가 부산에서 열리는 것도 특징이다. 수도권에 집중된 취업 정보 접근성을 보완하고, 동남권 지역 청년 구직자에게 첨단산업 현직자와 직접 소통할 기회를 제공하기 위한 취지다.

참가 대상은 첨단산업 입직을 희망하는 취업준비생과 관련 학과 대학생, 대학원생이다. 참가비는 무료이며, 신청은 오는 8월 21일까지 접수처 홈페이지를 통해 할 수 있다.