28일 오후 10시에 첫 공개

[헤럴드경제=한지숙 기자] 1990년대를 대표하는 인기 순정만화 ‘언플러그드 보이’가 30년 만에 웹툰으로 돌아온다.

28일 네이버웹툰에 따르면 천계영 작가의 만화 ‘언플러그드 보이’의 웹툰 버전이 이날 오후 10시 첫 공개된다.

총 16화 분량으로 제작됐으며, 매주 화요일 밤 ‘수요웹툰’ 코너에서 만날 수 있다.

천계영 작가가 1997년 발간한 원작은 자유롭고 개성 넘치는 소년 현겸과 평범한 모범생 소녀 지율의 학원 로맨스물로 당시 선풍적인 인기를 끌었다. “난 슬플 때, 힙합을 춰”라는 대사로 유명하다. 힙합·아이돌 문화 등 1990년대 유행했던 대중문화의 단면을 잘 보여주는 작품이다.

웹툰 버전은 기존 흑백 단행본에 색을 입혀 나온다.

천 작가는 “원작은 흑백으로 연재됐지만, 당시에도 머릿속에는 화사한 색감을 막연히 그리고 있었다”며 “웹툰화 작업을 통해 그때 떠올렸던 색을 최대한 자유롭게 구현할 수 있어 무척 기뻤다”고 소감을 전했다.