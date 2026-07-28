상반기 판매 5만6759대…전년比↑ “수출 역대 최대 기록…4년 연속 흑자 ”

[헤럴드경제=권제인 기자] KG모빌리티가 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 50.8% 감소 88억원으로 나타났다고 28일 공시했다. 매출액은 1조1823억원으로 전년 동기 대비 14.1% 증가했다.

상반기 기준으로는 매출액 2조3188억원, 영업이익 305억원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 19.3%, 7% 증가한 수치다. 당기순이익은 551억원이다.

상반기 판매는 5만6759대로 전년 동기 대비 6.5% 증가했다. 내수 판매가 2만1806대, 수출은 3만4953대다. 수출은 2014년 상반기(4만1000대) 이후 12년 만의 최대 기록으로, 지난 6월에는 월 기준 역대 최대 매출을 달성한 바 있다.

KGM은 상반기 무쏘 등 글로벌 시장 신차 론칭, 신시장 진출 확대 등을 통한 수출 물량 증가와 함께 수익성 개선 및 생산성 향상 노력 등에 힘입어 2023년 이후 4년 연속 흑자를 기록했다고 설명했다.

KGM은 판매 물량과 흑자 규모 확대를 위해 증가세를 보이고 있는 글로벌 시장은 물론 내수 시장 대응을 강화하고 있다.

국내시장에서는 지난 5월 신차 KGM 뉴 토레스 출시는 물론 구매부터 관리까지 부담은 줄이고 만족은 높이는 ‘KGM 토탈케어 패키지’ 프로그램을 운영하고 있으며, 차량 판매와 정비까지 원스톱서비스가 가능한 ‘3S 복합 대리점’을 개소했다.

수출은 지난 2월 유럽 판매법인이 있는 독일 시장 딜러콘퍼런스를 시작으로 4월 독일 액티언 하이브리드와 무쏘 EV 등 시승 행사, 튀르키예 무쏘 론칭 및 시승 행사, 6월 칠레와 독일에서 무쏘 론칭 및 시승 행사를 갖는 등 신차 출시를 확대하며 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

KGM 관계자는 “내수와 수출 등 판매 물량 증가에 힘입어 2023년 이후 4년 연속 흑자를 기록하며 지속 가능한 성장 기반을 다지고 있다”며 “상승세가 이어지고 있는 수출은 물론 고객들에게 편리하고 차별화된 서비스 제공과 고객 접점 확대 등 내수 시장 대응에도 만전을 기해 판매 물량 증대와 함께 수익성을 더욱 확대해 나갈 것이다”고 말했다.