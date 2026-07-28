“윤석열의 잘못된 의대 정책 답습이 갈등 유발”

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 진보당 순천시위원회는 28일 “정부는 순천대와 목포대에 각각 1000병상 이상의 상급 종합대학병원을 추진해야 한다”고 밝혔다.

진보당 순천지역위원회는 이날 기자회견을 열어 “순천대와 목포대에 의과대학과 대학병원 2곳을 설립하는 것은 시도민 모두의 건강권과 생명권을 보장하는 최소한의 국가책무”라며 “더 이상 중증질환자가 수도권이나 광주 등으로 원정 진료를 떠나야 하는 현실을 더 이상 방치하면 안된다”고 지적했다.

진보당은 “전임 윤석열 정부의 대학 통합을 통한 1개 의대 정책을 이재명 정부에서도 생각 없이 밀어붙이는 민주당과 현 정부가 갈등의 유발자이다”면서 “국민주권 정부답게 전남 시도민의 숙원 사업인 순천대와 목포대에 각각 의대와 상급 대학병원을 설립해야 한다”고 촉구했다.

진보당은 또한 “민형배 특별시장이 권한 범위를 넘어서 합의 일정을 압박하지만 말고 지역민의 숙원사업을 집행하는 책임자로서 자기 역할에 충실해야 한다”면서 “지역민이 원정진료를 위해 쓴 의료비만도 수십조원으로 민 시장은 통합특별시에 배정된 20조 원을 반도체 인프라 구축에 쓸 수 있다는 발언까지 하던데, 20조원 가운데 2개 의대와 대학병원에 필요한 예산은 1조 3000억원에서 최대 2조원이면 충분하며 하다”고 전향적 자세를 요청했다.

진보당은 이재명 정부의 대승적인 결단을 거듭 촉구했다.

이성수 진보당 도당위원장은 “이재명 국민주권정부답게 전남 시도민의 숙원사업인 순천대와 목포대에 각각 의대와 상급종합대학병원을 설립하라”며 “민주당과 현 정부는 전남 동부와 서부에 없었던 무한갈등을 유발시키고 있는데 현실적으로 불가능한 것을 해야 수도권 일극 체제 극복과 국토 균형발전이라는 시대적 요구를 실현할 수 있다”고 강조했다.