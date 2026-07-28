[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 풍자가 다이어트 주사 부작용 피해자라고 밝혔다.

27일 유튜브 채널 ‘풍자테레비’에는 ‘광고X -33KG감량 솔직한 다이어트 과정 | 이렇게하니까 빠졌어요’라는 제목의 영상이 업로드됐다.

공개된 영상에서 풍자는 “다이어트를 왜 했냐가 제일 중요하다. 솔직히 말해서, 정말 이건 최초 공개”라며 “(다이어트를) 2025년 2월부터 시작했다. 지금 7월이니까 벌써 1년하고도 5개월 정도 계속 다이어트를 하고 있다”고 말했다.

그는 “처음에는 일 때문에, 방송 때문에 하게 됐다. 어떤 프로그램에 들어가게 됐는데 몸을 써야 하는 프로그램이라 다이어트를 원하셨던 것 같다. 10kg에서 15kg 정도 감량해줄 수 있겠느냐고 말씀하셨다”고 고백했다.

이어 “활동하다 보면 어쩔 수 없이 다이어트를 하게 되고, 아무래도 보이는 직업이다 보니 다이어트가 정말 필요하다면 해야겠다고 생각했다”며 다이어트 시작 계기를 전했다. 다만 해당 프로그램은 촬영에 들어가기도 전에 무산됐다.

풍자는 다이어트 과정을 밝히며 부작용에 대해 설명했다. 풍자는 “빠르게 다이어트를 해야 했다. 한 달간 7kg 정도 빠졌다. 덩치가 클수록 금방 빠진다. 그러나 프로그램이 무산돼 ‘이렇게까지 다이어트를 해야 하나’ 싶었다. 한혜진이 붙잡아줘서 지금까지 다이어트를 하게 된 것”이라고 설명했다.

그러면서 삭센다, 위고비, 마운자로 등 주사의 힘을 빌렸다고 고백했다. 풍자는 “주사 다이어트를 초반에 했다. 효과가 좋았지만, 저한테 부작용이 있었다. 7kg 정도 도움을 받았으나, 지금은 하지 않는다”고 했다.

실제로 풍자는 주사 다이어트 후 속 울렁거림, 구토, 식욕 부진, 설사 등의 부작용을 겪었다고 했다. 결국 풍자는 부작용으로 인해 주사 다이어트를 끊고, PT와 식단 관리 등을 통해 체중을 감량했다고 했다.