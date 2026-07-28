R&I센터 통합 데이터 하이웨이 AI 어시스턴트 ‘레몬’ 분석 지원 자연어 질문 70년 성과 총집결

KT가 아모레퍼시픽과 손잡고 연구개발 혁신을 위한 AI 특화 데이터 플랫폼을 구축했다. 지난해 ‘데이터 하이웨이’ 사업을 수주하고 데이터 구축 프로젝트를 진행한 데 따른 결과다.

28일 KT는 R&I센터(기술연구소) 전체 데이터를 통합·재설계하는 데이터 하이웨이 프로젝트를 완료하고, AI 특화 데이터 플랫폼을 구축했다고 밝혔다.

앞서 이 회사는 지난해 12월 데이터 하이웨이 사업을 수주한 이후 아모레퍼시픽과 전략적 파트너십을 체결했다. 이후 연구개발 혁신을 위한 AI 데이터 기반 구축 프로젝트를 공동 추진해 왔다.

양사는 이번 프로젝트를 통해 ▷70년간 축적된 연구개발 데이터를 AI가 이해·활용할 수 있는 ‘AI 레디’ 데이터로 전환 ▷자연어 검색 기반 연구원 전용 AI 어시스턴트 ‘레몬’ 구현 ▷연구 데이터 기반의 신속한 의사결정 체계 마련 ▷향후 AI 서비스와 AI 에이전트를 확장할 수 있는 연구개발 환경의 토대를 구축했다.

KT는 이번 프로젝트의 핵심으로 AI 레디 데이터를 꼽았다. 이를 기반으로 연구원이 필요한 정보를 자연어로 검색하고, 연구 데이터를 종합적으로 검토해 데이터 기반 의사결정을 수행할 수 있는 AI 연구 환경을 구현했단 설명이다.

아울러 KT는 아모레퍼시픽과 함께 연구소 곳곳에 흩어졌던 정형·비정형 데이터를 표준화했다. 이로써 서로 다른 데이터가 하나의 맥락으로 연결되도록 구조를 재설계했다. 이를 통해 연구 정보를 AI가 한 번에 이해하고 활용할 수 있는 AI 레디 데이터 기반 데이터 플랫폼을 마련했단 설명이다.

이어 KT는 해당 플랫폼이 여러 AI 서비스의 공동 데이터 저장소 역할을 한다고 강조했다. 연구 데이터를 지속해서 축적·관리하면서, 향후 아모레퍼시픽의 다양한 AI 서비스와 AI 에이전트가 활용하는 식이다.

양사는 연구원을 지원하는 생성형 AI 어시스턴트 레몬도 구현했다. 레몬은 연구원이 자연어로 질문하면 원료 정보와 처방, 실험 결과, 연구보고서 등 다양한 연구 데이터를 종합적으로 분석해 필요한 정보를 제공해주는 AI 어시스턴트다.

예를 들어 연구원이 “3321123 처방의 신원료 정보와 향료 구성, 관련 실험 결과를 알려줘”라고 질문하면, 레몬은 관련 데이터를 하나의 맥락으로 연결해 종합적인 검토 결과를 제공한다.

양사는 이번 프로젝트를 계기로 AI 레디 데이터를 지속해서 확대하고, 다양한 AI 서비스와 AI 에이전트가 활용할 수 있는 연구 환경을 고도화해 연구개발 혁신을 이어간단 방침이다.

노형래 KT 엔터프라이즈부문 기업사업본부장은 “이번 프로젝트는 단순히 AI 서비스를 구축한 것이 아니라 기업이 수십년간 축적한 연구 자산을 AI가 이해하고 활용할 수 있는 AI 레디 데이터로 전환한 대표적인 AI 전환(AX) 혁신 사례”라며 “KT는 이번 데이터 하이웨이 구축 경험을 바탕으로 다양한 산업에서 AI 레디 데이터 기반 기업의 AX를 지원하겠다”고 말했다. 차민주 기자