무단 사용 모니터링부터 법률 대응·계약 전환까지 통합 지원

㈜시아이피가 디지털 뉴스 저작권 보호 및 통합 관리 서비스를 출시한다고 밝혔다. 뉴스 콘텐츠의 무단 사용 정황을 모니터링하고, 증거 확보부터 법률 대응, 합법적 라이선스 계약 전환까지 일괄 지원하는 방식이다.

최근 유튜브, 틱톡, 인스타그램 등 영상·숏폼 플랫폼의 확산으로 뉴스 콘텐츠가 재가공되거나 요약 형태로 유통되는 사례가 증가하고 있다. 이에 따라 저작권 침해 분쟁도 다양해지고 있으나, 개별 권리자가 다수의 플랫폼 내 침해 사례를 상시 추적하고 법적 절차를 추진하기에는 인력과 비용 측면의 제약이 존재해 왔다.

특히 저작물 침해 정황을 인지하더라도 채널 파악, 채증(증거 수집), 경고장 발송, 계약 협상 등 각 절차를 개별적으로 진행해야 하는 점이 언론사와 미디어 권리자들의 주요 부담으로 꼽힌다.

시아이피는 자체 개발한 탐지 소프트웨어를 기반으로 주요 디지털 플랫폼 내 저작물 무단 사용 현황을 상시 모니터링하며, 침해 사례가 확인되면 증거 자료 수집·보존을 시작으로 침해자에 대한 통보 및 협상, 정당한 사용 계약으로의 전환, 수익 정산까지 전 주기를 통합 지원한다.

이번 서비스는 단순 적발이나 삭제 조치에 그치지 않고, 무단 사용 콘텐츠를 합법적 이용 계약으로 유도하는 데 중점을 둔다. 이를 통해 콘텐츠 권리권자는 저작권 보호와 함께 미회수된 콘텐츠 활용 권리를 정상화할 수 있게 된다.

운영 체계는 모니터링 소프트웨어와 전문 인력이 결합된 탐지 파이프라인으로 구성된다. 아울러 법률 전문가 네트워크와의 협업을 통해 경고장 발송, 분쟁 대응, 계약 검토 등 실질적인 법무 지원을 함께 제공한다.

김철구 ㈜시아이피 대표는 “디지털 플랫폼 생태계에서 뉴스 콘텐츠 유통 속도가 빨라짐에 따라 권리자의 체계적인 대응 체계 구축이 중요해졌다”며 “탐지부터 계약 전환까지의 과정을 체계화해 언론사와 권리자가 본업에 집중하면서도 정당한 저작 권리를 회수할 수 있도록 돕겠다”고 전했다.

한편 시아이피는 향후 주요 언론사 및 미디어 기관, 법률 파트너와의 협력 네트워크를 지속 확대하고, 저작권 관리 인프라가 상대적으로 취약한 중소 언론사를 위한 지원 서비스도 강화해 나갈 계획이다.