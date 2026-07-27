[헤럴드경제=도현정 기자] 오는 29일(현지시간) 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 두 번째 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 금리 인상 전망이 높아지고 있다. 지난 2주간 미국과 이란이 다시 공습을 재개하면서 시장이 종전 합의에 대한 신뢰를 상당 부분 잃은 데다, 이로 인해 유가가 급등한 것이 금리 인상에 베팅하게 하고 있다.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 지난 17일만 해도 선물 시장 트레이더들은 연준의 금리 인상 확률을 12.8%로 점쳤다. 그러다 미국과 이란이 공습을 재개하면서 지난 23일 유가가 지난 5월 이후 처음으로 배럴당 100달러를 돌파하자, 지난 24일 기준 금리 인상 확률이 37.4%까지 치솟았다. 선물 시장에서는 오는 9월까지 금리 인상이 있을 것이라는 전망이 가격에 완전히 반영됐고, 향후 9개월 동안 0.25%포인트 인상이 한 차례, 혹은 두 차례 있을 것이라는 전망까지 나왔다.

이후 미국과 이란의 물밑 대화와 공습 일시 중단 소식이 전해지면서, 금리 인상을 점치는 의견은 36.3%로 다소 수그러들었다. 이는 그만큼 미국과 이란 간 전쟁 상황에 따라 유가와 인플레이션으로 시장의 우려가 즉각 현실이 되고 있다는 점을 보여준다.

금리 인상을 예상하는 의견이 갑자기 많아진 것은 지난주 유가가 급등하면서부터다. 전 세계 투자자들이 국채를 매도하면서 채권 가격은 폭락했다. 벤치마크인 10년물 미국 국채 수익률은 18개월 만에 최고치를 기록했고, 독일과 프랑스의 10년물도 15년 만에 최고치를 경신했다. 장기 채권 수익률은 보통 인플레이션에 대한 기대치와 함께 상승한다. 채권 수익률이 크게 올랐다는 것은 그만큼 인플레이션을 예상하는 의견이 많아졌다는 것이다.

여기에 미국의 노동시장은 여전히 안정적인 데 비해, 인플레이션은 줄곧 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있다는 것도 금리 인상 관측을 뒷받침하고 있다. 지난 23일(현지시간) 나온 미국 주간 신규 실업수당 청구 건수는 1969년 이후 최저치를 기록했다. 반면 지난달 소비자 물가상승률은 3.5%로 떨어졌지만, 여전히 연준의 목표치인 2%를 크게 상회하고 있다.

워시 의장은 지난 14일 하원 금융서비스위원회 청문회에서 지속적으로 높은 인플레이션에 대해 “관용이 없을 것(no tolerance)”이라고 말했지만, 정책 계획에 대해서는 시장에 ‘힌트’를 줄 만한 언급을 하지 않았다. 그러나 FT는 연준이 선호하는 PCE 인플레이션 지표는 지난 5월에 4.1%로 목표치인 2%의 두 배를 넘었다고 지적했다.

뱅크 오브 아메리카의 미국 금리 전략 책임자인 마크 카바나는 FT에 “7월 연준 회의는 분명히 살아있다(live)”라면서 “현재 통화 정책이 제약적인지 여부는 매우 의문스럽다. 그리고 유가는 현재 다시 상승하고 있다”고 지적했다. 자산운용사 PGIM의 수석 미국 이코노미스트인 로버트 소킨은 이달 FOMC 회의를 “거의 50 대 50의 확률”이라고 예상했다.

전쟁 재개와 이로 인한 유가 상승의 영향 외에도 인공지능(AI) 붐 등으로 인해 인플레이션이 상방 압력을 받게 될 것이라는 의견도 나왔다. 글로벌 자산운용사 컬럼비아 스레드니들의 포트폴리오 매니저 에드워드 알후세이니는 FT에 “인플레이션은 석유와는 거의 관련이 없는 이유로 인해 더 뜨거워졌다”며 “관세 전가가 약간 있고, 시스템 내에 AI로 인한 수요가 있으며, 지난 몇 년 동안 시스템에서 짜내지 못한 서비스 부문으로 인한 인플레이션 덩어리가 있다”고 말했다.