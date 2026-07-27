[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 비비가 최근 열린 ‘워터밤’ 공연에서 파격 퍼포먼스를 선보이면서 선정성 논란이 일고 있다.

비비는 지난 25일 경기도 고양시 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 ‘워터밤 서울 2026’ 무대에서 흰색 컬러의 밀착 점프슈트를 입고 과감한 무대를 선보였다.

이날 비비는 ‘밤양갱’, ‘나쁜X’ 등 히트곡을 연이어 부르던 중 공연 중반 남성 댄서들 사이에서 무릎을 꿇고 젖은 점프슈트의 지퍼를 살짝 내렸다. 비키니 상의가 드러나자 상의를 탈의한 남성 댄서들이 비비를 둘러쌌다.

비비는 그 사이에서 무릎을 꿇고 마이크를 전달받는 과감한 연출로 관객들의 시선을 사로잡았다.

현장의 분위기는 고조됐고 이에 일부 관객들은 “워터밤과 가장 잘 어울리는 무대”, “뛰어난 무대 장악력”이라며 호평했다.

하지만 일각에서는 “동작이 지나치게 노골적이다”, “선정적이다”, “보기 민망하다”, “선 넘었다”, “이게 워터밤인지 ‘벗는 밤’인지 모르겠다” 등 비판이 쏟아졌다.