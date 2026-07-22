분양가 상승 속 ‘사업 안정성’ 부각… 자금 투명성 갖춘 안전자산 주목 한국토지신탁의 탄탄한 재무 안정성 위에 대우건설 ‘써밋’ 브랜드 결합 완성형 인프라 갖춘 신길뉴타운 핵심 입지… 첫 하이엔드 프리미엄 기대

서울 주택 시장에서 대지비와 원자재 가격, 금융 비용 등이 일제히 오르며 분양가 상승세가 이어지는 가운데, 정비사업의 ‘사업 안정성’과 ‘시행 주체’가 단지 선택의 핵심 기준으로 떠오르고 있다. 주택도시보증공사(HUG) 통계 기준 서울의 3.3㎡당 평균 분양가가 6,000만 원 선을 돌파하는 등 오름세가 지속되면서, 수요자들의 시선이 단순히 가격을 넘어 ‘계획대로 안전하게 지어지는 추진 가능성’으로 쏠리는 모양새다.

특히 서울 내 주택 공급은 재개발·재건축 정비사업을 중심으로 이루어지는데, 공사비 증액 갈등과 조합 내부 분쟁, 법적 공방 등으로 사업이 장기화되는 사례가 빈번하게 발생하고 있다. 사업 지연은 조합원의 금융비용 증가와 일정 차질이라는 리스크로 이어지기 때문에, 최근 정비사업 시장에서는 브랜드뿐만 아니라 ‘누가 사업을 시행하는가’가 단지의 경쟁력과 자산 가치를 결정짓는 중요한 기준으로 부각되고 있다.

기존 조합 방식 정비사업은 조합원 간 이해관계 대립, 전문성 미비에 따른 시공사와의 공사비 검증 마찰 등으로 리스크가 적지 않았다. 이러한 한계를 보완할 대안으로 급부상한 것이 바로 ‘신탁 방식’ 정비사업이다. 신탁사가 시행자 또는 사업대행자로 참여할 경우, 철저하고 투명한 자금 관리와 정비사업 전문성을 바탕으로 비리 소지를 원천 차단하고 인허가 및 공사비 협상 절차를 신속하게 추진할 수 있다는 장점이 있다.

이러한 분위기 속에서 서울 서남권 주요 주거지인 영등포구 신길뉴타운 일원에 공급을 앞둔 ‘써밋 클라비온’이 자산가와 실수요자들의 관심을 동시에 모으고 있다. 이 단지는 부동산 신탁 업계의 선두 주자인 ‘한국토지신탁’이 사업대행자로 참여해 사업의 투명성과 재무 안정성을 확실히 다졌다.

‘써밋 클라비온’은 한국토지신탁의 탄탄한 재무 안정성 위에 대우건설의 하이엔드 주거 브랜드인 ‘써밋’이 결합해 높은 시너지를 창출했다. 서초, 반포, 용산 등 서울 핵심 부촌에서 랜드마크를 지어온 ‘써밋’ 브랜드가 완성형 인프라를 갖춘 신길뉴타운에 적용되는 것은 이번이 처음이다. 최근 신길뉴타운 내 주요 단지들의 전용 84㎡ 실거래가가 견조한 흐름을 이어가고 있어, 지역 내 첫 하이엔드 랜드마크로서의 가치 선점 기대감도 높다.

단지는 신길10구역 재건축 사업을 통해 지하 4층~지상 29층, 8개 동, 전용면적 44~84㎡ 총 812세대 규모로 조성된다. 이 중 실수요자들의 선호도가 높고 희소성을 갖춘 전용면적 44~59㎡ 176가구가 일반분양 물량으로 공급되어 치열한 청약 경쟁이 예상된다.

입지 여건과 미래가치도 독보적이다. 서울 지하철 7호선 및 신안산선(개통 예정) 신풍역 초역세권에 위치해 여의도 업무지구(YBD)는 물론 강남구청, 논현, 고속버스터미널 등 강남권 핵심 권역으로 빠르게 이동할 수 있다. 도보권 내 대길초, 대영초·중·고교 등 탄탄한 학군을 갖췄으며, 신길근린공원 등 쾌적한 녹지 환경과 더현대 서울, 타임스퀘어 등 대형 쇼핑·문화 인프라 접근성도 우수하다.

상품성 역시 하이엔드 브랜드에 걸맞게 특화된다. 고급스러운 입면 디자인과 랜식 스타일을 적용한 외관 특화 설계를 시작으로, 세대 내부에는 채광과 공간 활용도를 극대화한 맞춤형 평면 설계가 들어선다. 또한 피트니스센터, 골프연습장, 독서실, 라운지 등 입주민의 삶의 질을 높일 다채로운 고품격 커뮤니티 시설이 조성될 예정이다.

분양 관계자는 “최근 공사비 갈등으로 서울 전역의 신축 공급망에 경고등이 켜진 상황에서, 한국토지신탁의 투명한 자금 관리를 통해 리스크를 원천적으로 낮춘 안전자산”이라며 “신길뉴타운의 첫 하이엔드 랜드마크라는 독보적인 타이틀과 이에 걸맞은 프리미엄 상품성을 선보일 것”이라고 설명했다.

한편, ‘써밋 클라비온’의 견본주택은 서울특별시 용산구 한강대로 일원에 마련될 예정이다.