‘입시 베스트셀러’ 박권우 강사 초청 1대1 심층 컨설팅... 학생부 기반 맞춤형 전략 수립

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 금천구(구청장 최기찬)는 학부모와 수험생을 대상으로한 ‘2027학년도 대입 수시 설명회’를 개최한다고 22일 밝혔다. ‘수시모집 대비 집중상담’도 진행한다.

이번 프로그램은 복잡해진 수시 전형에 대한 정확한 정보를 제공하고, 학생별 맞춤형 진학 지도를 지원하기 위해 마련됐다. 최신 입시정보부터 1대1 진학 상담까지 제공해 수험생들의 성공적인 수시 지원을 돕는다.

8월 8일 오후 2시, 금천구청 12층 대강당에서는 ‘2027학년도 대입 수시 설명회’가 열린다. 입시생들 사이에서 ‘수시의 바이블’로 불리는 ‘수박먹고 대학간다’의 저자 박권우 교사(이대부고 진로진학부장)가 강연을 맡는다.

박 교사는 최신 입시 데이터를 바탕으로 ▷ 2027학년도 수시 전형별 특징 ▷ 주요 대학별 지원 전략 ▷ 성공적인 수시 지원을 위한 핵심 체크포인트 등을 상세히 짚어줄 예정이다. 설명회는 관내 수험생과 학부모 200명을 대상으로 하며, 금천진로진학지원센터 누리집에서 선착순으로 모집한다.

설명회와 함께 실질적인 지원 전략을 수립할 수 있는 ‘수시모집 대비 집중상담’도 운영된다. 상담은 8월 5일터 9월 8일까지 금천진로진학지원센터에서 진행된다.

상담은 서울 주요 대학 입학사정관 출신과 평균 15년 이상 경력의 대입 컨설팅 전문가가 1대1로 진행한다. 학생별 학교생활기록부를 바탕으로 약 50분간 심층 상담을 제공한다. 신청은 금천진로진학지원센터 홈페이지에서 가능하다.

최기찬 금천구청장은 “수시 모집은 자신의 강점을 정확히 파악하고 그에 맞는 전략을 세우는 것이 무엇보다 중요하다”라며 “최고의 전문가들이 참여하는 이번 설명회와 상담이 우리 구 학생들의 성공적인 진학에 도움이 되길 바라며, 앞으로도 공교육 중심의 양질의 진학 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.

금천구는 지난해에도 대입 설명회를 열어 학부모와 수험생을 지원했다. 지난해 6월에는 윤윤구 EBS 입시 대표 강사를 초총해 ‘2026학년도 수시 설명회’를 개최했으며, 수능이 끝난 후에는 실채점 결과를 바탕으로 학 정시모집 지원 전략을 세울 수 있도록 학부모와 수험생 대상 설명회를 열었다.