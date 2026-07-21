재경부 “AI 에이전트 커머스 실증 위한 제도 개선”…피지컬 AI 데이터 생태계 구축 강조

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 AI 에이전트와 피지컬 AI를 차세대 성장동력으로 육성하기 위해 규제 개선과 데이터 생태계 구축에 속도를 낸다. AI 기술이 단순한 혁신을 넘어 경제 시스템 전반을 바꾸는 전환점에 들어섰다는 판단 아래 관련 제도와 산업 기반 마련에 나서겠다는 것이다.

재정경제부와 산업연구원은 21일 서울 롯데호텔에서 ‘대한민국 전략경제 포럼: AI 대전환 시대, 대한민국 전략경제의 길’ 2차 포럼을 개최했다. 지난달 30일 ‘AI 시대의 경제성장’을 주제로 열린 1차 포럼에 이어 이번에는 ‘AI의 현재와 미래: AI 에이전트와 피지컬 AI’를 주제로 미래 산업 경쟁력 확보 방안을 논의했다.

행사에는 이형일 재정경제부 1차관, 박영선 재정경제부 전략경제자문단 위원장, 안도걸 더불어민주당 의원, 권남훈 산업연구원장 등 정부와 국회, 산업계·학계 관계자 120여 명이 참석했다.

이형일 1차관은 축사를 통해 “AI 에이전트 커머스와 피지컬 AI는 AI가 빠르게 열어가고 있는 새로운 영역”이라며 “규제 샌드박스 등을 활용해 AI 에이전트 커머스 서비스를 실증할 수 있도록 제도 개선 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

이어 “피지컬 AI 글로벌 1강을 목표로 데이터가 구축되고 다시 산업에 활용되는 선순환 시스템을 만들어야 한다”며 “속도가 성공을 좌우한다는 절실함으로 대체불가 대한민국을 만들기 위한 정책 과제를 추진하겠다”고 말했다.

기조강연에 나선 박영선 전략경제자문단 위원장은 AI 전환을 경제 시스템 전반의 변화로 규정하며 국가 차원의 대응 필요성을 강조했다. 그는 “반도체와 데이터, 전력, 로봇에 더해 스테이블코인 등 새로운 금융 인프라와 법·제도가 결합될 때 국가 경쟁력이 결정될 것”이라며 “중소기업과 소상공인이 AI 전환 과정에서 소외되지 않도록 포용성을 함께 확보해야 한다”고 말했다.

안도걸 의원은 “유통·결제 데이터와 제조·로봇 데이터를 연계해 우리나라가 글로벌 AI 플랫폼과 산업 표준을 선도해야 한다”며 관련 법·제도 정비와 예산 지원을 추진하겠다고 밝혔다.

권남훈 산업연구원장은 포럼에서 제시된 의견을 향후 연구와 정책 제안에 적극 반영하겠다고 밝혔다.

이어진 토론에서는 AI 에이전트 커머스와 피지컬 AI를 중심으로 산업 경쟁력 강화 방안이 논의됐다. 첫 번째 세션에서는 AI 에이전트 기반 상거래 확산에 대비한 표준 마련과 결제 인프라 구축 방안이, 두 번째 세션에서는 제조업 AI 전환(AX)을 위한 데이터 자산화와 온디바이스 AI 생태계 조성 전략이 주요 과제로 제시됐다.