‘AI 데이터센터 유치’ ‘접경지 평화경제특구’ 등 선거 기간 공약·현장상황 분석 5대 전략·80개 세부과제 완성

[헤럴드경제(춘천)=함영훈 강원쥐재본부장] 2~3개월 선거 기간 동안 공약사항과 현장상황을 면밀히 실증 분석한 우상호 강원지사가 주축이 된 ‘우상호 호(號)’는 ▷청정 자연이 성장동력이 되고 ▷청년이 꿈을 펼치며 ▷평화가 경제가 되는 강원도를 만들겠다는 도정방침을 세웠다. 우 지사 측이 완성한 5대 전략, 80개 세부과제를 정리해봤다.

▶청정 자원 기반 혁신 성장=▷식품융합산업 클러스터 ▷숲경제 산업벨트 ▷임산물 가공·유통센터 집중화 ▷HAPPY700 평창 그린바이오 활성화 ▷해양심층수 융복합 산업클러스터 조성 ▷청정에너지 고속도로(중점과제) ▷물빛에너지 호수벨트 추진 ▷AI기반 천연물 바이오산업 고도화 ▷천연물 바이오 국가산업단지 조성

▶정주행복도시 육성=▷두무리고개터널 ▷광덕터널 ▷용문~홍천 철도 ▷동서고속도로(영월 ~삼척)조기 착공 ▷속초~고성 고속도로 연장 ▷포천~철원 고속도로 신속 추진 ▷통합 교통 이음망 구축 ▷친환경 대중교통 확대 ▷사회간접자본(SOC) 사업 법정계획 반영·조기 구축 ▷지방 산학 협력 생태계 조성 ▷민·군 상생 선순환 복지 ▷외국교육기관 ▷강원 맞춤형 특성화고 설립 ▷통합연계형 지역 필수 공공의료 체계 구축 ▷생활체육 시설 대폭 확충 ▷아동-청소년 통합돌봄 강화 ▷청년 중심 공공임대주택 공급 확대(중점과제) ▷어르신 통합돌봄 강화 ▷장애인 사회 참여 촉진 ▷장애인 특별교통수단 확대 ▷사회연대경제·마을공동체 활성화 ▷여성 사회 참여 촉진 ▷노동자 안전·권리 보장 ▷소상공인·자영업자 지원과 사회안전망 강화 ▷은퇴자 마을 조성 ▷농산어촌 기본소득 점진적 확대 ▷종축장부지 복합문화거점 조성 ▷반려문화 정착 ▷시민참여형 원도심 도시재생

▶강원형 전략산업 육성=▷바이오·의료 AX 산업 육성 ▷AI 데이터센터 유치(중점과제) ▷글로벌산업통상기구 설치 ▷K-양자 바이오 클러스터 ▷바이오 메가특구 추진 ▷의료 인공지능 전환(AX) 산업클러스터 구축 ▷국가항체 클러스터 ▷북평산업단지 고도화 ▷동해항·묵호항 해양경제 거점화 ▷석탄산업전환지역 첨단 스마트팜 단지 ▷미래에너지 클러스터(청정메탄올, 광물산업 등) ▷미래에너지 클러스터(석탄 경석) ▷액화수소 산업클러스터 조성 ▷국가전략자산 핵심광물 산업화 거점 강화 ▷대포 농공단지 활성화 ▷미래 모빌리티 산업 고도화 ▷축사 지붕 태양광 패널 설치 지원 ▷축산 분뇨의 자원화

▶글로벌 체류 관광 활성화=▷사계절 관광·레저 복합단지 ▷속초항 프리미엄 관광·물류 거점화 ▷양양공항·국제 관광 활성화 지원 ▷세계적 트레킹 코스 ▷숲속 웰니스 관광단지 조성 ▷동해안권 수산시장 정비 ▷장호항 어촌신활력증진사업 신속 추진 ▷세계적 복합 관광단지 ▷해양 치유 프로그램 운영 및 센터 건립 ▷동강 생태·역사·휴양·체험 관광벨트화 ▷동계올림픽 유산 스포츠·관광 복합단지 조성 ▷인문·역사유산 관광 활성화 ▷워케이션 도시 ▷호수지방정원 조성·국가정원 지정 지원 ▷문화·예술 테마타운 조성 ▷구도심 유휴공간을 활용한 강원 특화 브랜딩 ▷‘강원 굿즈’ 개발·유통 ▷해안 철책 철거·펜스 정비

▶평화 경제 선도=▷국방 드론 교육·실증 특화단지 조성 ▷접경지 평화경제특구(중점과제) ▷비무장지대(DMZ) 생태평화 관광 활성화 ▷정자리 대규모 관광단지 ▷파크골프 메카 ▷지방 정원 및 정원 도시 조성 지원