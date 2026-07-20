“약속 못 지켜 마음 무겁고 미안해”

[헤럴드경제=김진 기자] 가수 겸 배우 아이유가 오는 9월 예정됐던 고양 콘서트를 취소하고, 새 앨범 발매를 연기했다.

아이유는 20일 팬 플랫폼 베리즈를 통해 “고질적이던 이관개방증 증세가 악화되고 있다”며 이 같은 소식을 밝혔다.

아이유는 “근 몇 년간 컨디션 생각을 안 하고 일 욕심에 조금 무리를 했나 싶다”며 “최근 들어서는 며칠 내내 밤낮으로 증상이 이어지고, 노래를 할 때 제 컨디션을 찾기가 어려워지는 일이 반복되고 있다”고 말했다.

이관개방증은 고막 안쪽 공간인 이관이 비정상적으로 계속 열려 있는 증상이다. 이관개방증이 생기면 귀가 먹먹하거나 불편할 수 있다.

아이유는 “(건강상 이유로) 활동 반경이 크고 땀을 많이 흘리는 콘서트를 진행하는 것이 당분간은 무리일 것 같다는 전문가분들의 의견이 있었다”며 “콘서트 약속을 지키기 어려울 것 같아 너무 마음이 무겁고 미안하다. 우리 모두의 하반기를 망친 것 같아 미안하다”고 말했다.

그러면서 “정규 6집이 될 앨범의 프로모션 역시 공연, 투어가 메인이었던 만큼 부득이하게 앨범의 발매 시기 역시 조금 미뤄야 할 것 같다”며 “기다림이 너무 길어지지 않도록 제가 할 수 있는 최선을 다해서 최대한 빨리 새 앨범과 공연으로 돌아오겠다. 조금만 기다려 달라”고 했다.

아이유 소속사 이담 엔터테인먼트도 이날 “당사와 아이유는 최근 귀 상태가 공연을 진행하기에는 무리가 있다고 판단했다”며 “이에 건강을 최우선으로 고려하여 신중한 논의 끝에 올해 일정을 조정하기로 결정했다”고 설명했다.