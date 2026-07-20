- EKC서 유럽 한인학생들과 간담회 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국건설기술연구원이 유럽을 포함한 해외 우수 과학인재 유치에 적극 나선다.

한국건설기술연구원(KICT)은 19일(현지시각)부터 23일까지 프랑스 툴루즈에서 열리는 ‘한유럽과학기술학술회의(EKC) 2026’ 참가의 일환으로, 재유럽 한인 학생과 함께 하는 간담회인 ‘KICT Open-Talk in Europe 2026’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 유럽 내 한인 학생들을 대상으로 연구원 소개 및 신규 인력 채용 등을 홍보하기 위해 진행됐다. 특히 올해 간담회는 유인 우주기지 건설·AI-Construction·지하 데이터센터 조성 등 변화하는 환경에 부합하는 새로운 건설연의 임무에 걸맞게 기존 건축·토목 분야뿐만 아니라 다양한 전공의 학생들 대상으로 진행됐다.

또한 건설연은 한국과학창의재단 주관 2026년 해외 우수과학자 유치행사에 참가해 기관 소개 및 질의응답을 진행하는 등 글로벌 네트워크 확장에 적극 나섰다.

박선규 한국건설기술연구원장은 “건설연은 2025년부터 운영 중인 ‘KICT 유럽연구실’을 중심으로, 유럽 내 유관 기관과 다각도로 협력 중”이라며 “앞으로도 유럽을 포함한 해외 우수인력 유치 및 기관 위상 제고를 통해 국내 건설기술의 세계화에 앞장서겠다”고 밝혔다.