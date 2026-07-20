해수부 ‘전국 항만기본계획 수정계획’에 반영 북극항로시대 ‘저·무탄소 선박 벙커링’ 기대

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 해양수산부가 고시한 ‘제4차 전국 항만기본계획 수정계획(2026~2030)’에 시가 지속 건의해 온 핵심 항만개발 계획이 반영됐다고 20일 밝혔다.

항만기본계획은 국가 차원의 장기적 항만개발 방향과 정책비전을 제시하는 최상위 법정계획이다. 글로벌 해운·물류 환경과 경제여건 변화와 항만수요를 반영해 5년마다 타당성 검토를 거쳐 계획을 수정·보완한다.

이번 ‘제4차 전국 항만기본계획 수정계획’에는 부산신항 친환경 복합에너지 터미널을 비롯해 우암부두 마리나비즈센터 해상계류시설, 감천항 이안방파제, 북항 외항 방파제, 용호부두 이안제 등 부산항의 경쟁력 강화와 안전한 항만조성을 위한 주요시설이 반영됐다.

시는 기존 부산신항 ‘LNG 벙커링 터미널’ 부지를 저탄소연료뿐 아니라 무탄소연료까지 공급할 수 있는 ‘친환경 복합에너지 터미널’로 확대하는 방안을 건의했고, 이번 수정계획에 반영됐다.

기존 계획은 저탄소 배출연료인 LNG 공급에 한정돼 있어 국제해사기구(IMO)의 탄소배출 규제강화와 글로벌 해운시장의 무탄소 전환 흐름을 반영하는 데 한계가 있었다. 이에 시는 지난 2024년부터 북극항로를 운항하는 선박에 암모니아와 수소 등 무탄소연료는 물론 LNG와 메탄올 등 저탄소연료까지 공급할 수 있는 친환경 복합에너지 터미널 계획을 해양수산부에 지속 건의해 왔다.

부산항의 안전확보를 위한 주요 항만시설도 수정계획에 반영됐으며, 가덕도 동편 부산항 신항 ‘Mega Port’ 계획도 장래 계획으로 유지돼 향후 부산항의 경쟁력이 더욱 확대될 것으로 기대된다.

시는 이번 친환경 복합에너지 터미널 계획 반영으로 부산항의 선박 벙커링 연료를 다변화하고, 북극항로 시대를 대비한 글로벌 해운·물류 거점으로 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

향후 북극항로가 활성화될 경우, 부산항이 유럽과 북미를 잇는 친환경 해상물류 중심축으로 막대한 경제적 부가가치를 창출하고 친환경 선박 수리, 기자재 등 관련산업의 동반성장에도 기폭제 역할을 할 것으로 기대된다.