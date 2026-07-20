현대모비스는 전국 200여 개 국내 A/S 부품 납입 우수 협력사에 시가 2억원 상당의 수박 1만통을 전달(사진)한다고 20일 밝혔다. 무더위 속에서 납기 준수와 품질 확보에 이바지한 협력사 임직원들에게 감사를 표하는 취지다.

현대모비스는 A/S부품 공급망의 핵심 파트너인 협력사와 동반성장하기 위해 2003년부터 24년째 제철 과일 나눔 행사를 진행하고 있다. 또한, 협력사 인근의 전통시장과 지역 농가에서 수박을 구입해 지역경제 활성화에도 기여해 왔다.

장호영 현대모비스 구매담당은 “기습적인 장마와 폭염 속 현장에서 애쓰고 계신 협력사 임직원들에게 감사의 마음을 전하고자 이번 행사를 준비했다”며 “협력사와 함께 성장하는 동반성장 문화가 자리 잡을 수 있도록 다양한 활동을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

국내는 물론 해외까지 신속한 A/S부품을 공급하기 위해서는 전국 협력사들과 유기적인 협업이 필수적이다. 현재 전 세계에서 운영되는 현대차·기아는 모두 5900만대 수준으로, 220여 개 차종에 필요한 A/S 부품 숫자만 300만종에 이른다. 권제인 기자