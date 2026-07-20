정체전선 영향으로 곳곳에 강한 비 비 소강 지역은 ‘최고 37도’ 무더위

[헤럴드경제=전새날 기자] 이번 주 전국 곳곳에 장맛비가 이어지겠다. 정체전선 영향으로 강한 비가 내리는 곳이 있겠고, 비가 소강상태를 보이는 지역은 무더위가 찾아올 전망이다.

20일 기상청에 따르면 이날부터 화요일인 21일까지 전국에 비가 내리는 가운데 수도권과 충청권 등 중부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 올 것으로 예상된다. 남부지방은 비가 잠시 그치거나 약해지는 곳이 있겠다.

20일 예상 강수량은 수도권 20~60㎜, 강원내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜, 충청권 20~80㎜, 전라권 5~40㎜, 경북 중·북부 20~60㎜, 대구·경북 남부 5~40㎜, 경남 내륙 5~20㎜, 울릉도·독도 5~10㎜, 제주도 5~20㎜다.

특히 충남 서해안은 20일 새벽부터 아침 사이 시간당 20~30㎜의 강한 비가 집중될 것으로 예보됐다.

화요일인 21일은 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리겠다.

21일에도 수도권과 강원도에는 30~80㎜의 비가 내리겠다. 경기 북부와 서해5도, 강원 북부 내륙 등 일부 지역에는 120㎜ 이상의 폭우가 쏟아질 가능성이 있다. 수도권과 강원도는 새벽부터 오전 사이 시간당 20~30㎜의 강한 비가 예상된다.

이후에도 정체전선 영향은 이어지겠다. 22~23일에는 전국이 대체로 흐린 가운데 비가 내렸다 그치기를 반복하겠다. 24일에는 경남권과 제주도를 제외한 전국 대부분 지역에 비가 내릴 전망이다. 충청권은 토요일인 25일 오전까지, 수도권과 강원도는 25일 오후까지 비가 이어질 것으로 보인다.

장맛비가 이어지는 가운데 무더위도 나타나겠다. 당분간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높고 비가 그친 지역을 중심으로 습도가 높아 체감온도가 크게 오를 전망이다. 21일과 23일에는 일부 지역의 낮 최고기온이 37도까지 오를 것으로 예상된다.

지난 주말 집중호우…피해 신고 828건

한편 지난 주말 집중호우로 전국 곳곳에서는 피해가 발생했다. 행정안전부 중대본에 따르면 이날 오전 4시 기준 전국에서 접수된 호우 피해 신고는 828건으로 집계됐다.

유형별로는 주택·도로 침수가 256건, 토사·낙석 유출이 572건이었다. 현재까지 이번 호우로 인한 인명피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.

지난 17일부터 20일 오전 5시까지 누적 강수량은 경북 영주가 206.8㎜로 가장 많았다. 이어 경기 파주 197.5㎜, 경기 동두천 195.5㎜, 경기 연천 189.5㎜, 경기 포천 185.5㎜, 강원 철원 171.1㎜, 경기 양주 170.5㎜, 경기 김포 167.0㎜, 서울 강서 164.5㎜ 등을 기록했다.

농업 분야에서도 피해가 이어졌다. 고추와 논콩, 깨, 사과, 오이 등 농작물 41.6㏊가 침수됐다. 축구장 약 58개에 해당하는 규모다. 농경지 침수 피해는 7.1㏊로 집계됐다. 경북 의성과 안동에서는 정전 8건과 통신 장애 2건이 발생했지만 대부분 복구됐다.

주민 대피도 이어졌다. 6개 시·도 20개 시·군에서 374세대 557명이 일시 대피했다. 이 가운데 119명은 임시주거시설이나 친인척 자택 등에 머물고 있다.

앞서 중대본은 17일 오후 9시를 기해 중대본 비상 1단계를 가동했다. 이어 이튿날에는 호우 위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’로 격상하고 중대본 2단계 체제를 가동했다.

기상청은 “이미 많은 비로 지반이 약해진 만큼 산사태와 낙석, 하천 범람에 대비하고 폭염특보 지역에서는 온열질환에도 유의해달라”고 당부했다.