[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 여름방학을 맞아 다음달 14일까지 4주간 도내 22개 초·중학교를 대상으로 ‘학교로 찾아가는 원어민과 함께하는 영어교실’을 운영한다고 20일 밝혔다.

이번 프로그램은 올해 처음 운영되는 사업이다. 원어민 영어보조교사가 배치되지 않은 학교를 직접 찾아가 학생들에게 수준 높은 영어체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

도교육청은 학생들의 흥미와 학교 여건을 고려해 주제별 영어회화 등 5개 강좌를 개설했으며 학교별 수요에 따라 기수당 주 3~5일, 총 12~20시간 과정으로 운영한다.

프로그램은 총 4기에 걸쳐 탄력적으로 진행되며 학생들은 원어민 교사와 함께 다양한 상황 중심의 영어 의사소통 활동과 체험형 수업에 참여하게 된다.

원활한 프로그램 운영을 위해 지난 7월 둘째 주에는 참여 원어민 교사와 학교별 업무 담당 한국인 교사를 대상으로 온라인 오리엔테이션을 실시했다.

오리엔테이션에서는 프로그램 운영 방향과 수업 운영 방법, 학교별 협조 사항 등을 안내하고 질의응답을 통해 현장 의견을 공유하는 등 사전 준비를 마쳤다.

임종식 경북교육감은 “학교로 찾아가는 원어민과 함께하는 영어교실’을 통해 학생들이 영어를 보다 친숙하고 즐겁게 접하며 세계와 소통하는 자신감을 키우길 바란다“고 말했다.