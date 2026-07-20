인하대 연구팀, 인천 대기 분석 결과 야간 농도 주간보다 60% 높아 검출 입자의 95%가 10㎛ 이하… 40%는 초미세먼지(PM2.5) 수준

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]도시의 공기 속 미세플라스틱이 낮보다 밤에 더 많이 떠다니며 대부분이 사람의 호흡기를 통해 인체에 유입될 수 있는 크기인 것으로 확인됐다.

미세플라스틱이 단순한 환경오염을 넘어 건강 문제로 직결될 수 있다는 점을 보여주는 연구 결과다.

인하대학교 전기준 환경공학과 교수와 수도권 미세먼지연구·관리센터 유한진 박사 연구팀은 인천 지역의 대기를 주·야간으로 나눠 분석한 결과, 공기 중 미세플라스틱 농도가 평균 1㎥당 약 1300개에 달했으며 야간 농도는 주간보다 약 60% 높은 것으로 나타났다고 20일 밝혔다.

이번 연구에서 가장 주목되는 점은 검출된 미세플라스틱의 크기다. 전체의 약 95%가 호흡기를 통해 인체에 흡입될 수 있는 10마이크로미터(㎛) 이하였다.

이 가운데 약 40%는 초미세먼지(PM2.5) 수준의 매우 작은 입자로 확인됐다.

이는 사람이 일상적으로 숨을 쉬는 과정에서 미세플라스틱이 폐 깊숙한 곳까지 침투할 가능성이 높다는 의미다.

최근 혈액과 폐, 태반 등 인체 조직에서 미세플라스틱이 검출됐다는 해외 연구들이 잇따르는 가운데 공기 중 미세플라스틱의 건강 영향에 대한 우려를 뒷받침하는 결과로 평가된다.

연구팀은 특히 ‘밤이 더 위험한 시간대’라는 점에 주목했다.

야간에는 대기 혼합층이 낮아지고 공기의 순환이 줄어들면서 오염물질이 지표면 부근에 머무는 시간이 길어진다.

이 때문에 미세플라스틱도 미세먼지와 마찬가지로 밤에 농도가 높아지는 것으로 분석됐다.

또 미세플라스틱은 플라스틱 제품이 직접 부서져 발생하는 것뿐 아니라 도로와 토양, 해양 등에 쌓여 있던 입자가 차량 이동이나 바람에 의해 다시 공기 중으로 떠오르는 ‘재비산’ 과정도 주요 원인으로 지목됐다.

유한진 박사는 “대기 미세플라스틱도 기상 조건에 따라 농도가 크게 달라질 수 있다는 사실을 확인했다”며 “미세먼지 연구와 연계한 장기 관측과 발생원 규명이 필요하다”고 말했다.

전기준 교수는 “대기 미세플라스틱은 아직 환경기준이나 관리체계가 마련되지 않은 새로운 형태의 대기오염물질”이라며 “농도 모니터링과 건강영향 평가, 표준 분석법 개발이 시급하다”고 강조했다.

이번 연구는 환경부와 인천시, 한국연구재단의 지원으로 수행됐으며, 연구 결과는 환경과학 분야 국제학술지 ‘Environment International’에 게재됐다.

연구팀은 올해 전국 시·도 보건환경연구원과 함께 공동 관측을 실시해 국내 대기 미세플라스틱의 지역별 분포와 발생 특성을 규명할 계획이다.