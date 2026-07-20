여름 시즌 체험형 행사 확대 공연과 물놀이 결합 콘텐츠 아티스트 무대 운영 등 눈길

[헤럴드경제=김명상 기자] 레고랜드 코리아 리조트가 여름 맞이 물폭탄 축제 ‘레고랜드 워터풀 파티’를 개최한다.

이번 행사는 8월 8일과 9일 양일간 파이러츠 파티 플라자에서 개최되며, 레고랜드 입장객은 누구나 무료로 참여할 수 있다. 축제는 물보라를 활용한 워터 이벤트와 대중음악 공연, EDM 타임을 결합해 운영하는 것이 특징이다.

인기 음악가도 대거 출연한다. 8월 8일에는 댄스 그룹 ‘코요태’와 밴드 ‘노라조’가 무대에 오른다. 이어지는 8월 9일에는 ‘이상호·이상민 형제’와 힙합 2인조 ‘다이나믹 듀오’가 공연을 진행한다. 본 공연 전후로는 레고랜드 공연팀의 퍼포먼스와 이디엠 타임이 펼쳐진다.

공연장에는 초대형 LED 스크린, 돌출형 특설 무대, 고음질 음향 시스템을 배치해 관람 편의를 높였다. 행사장 내에는 즉석에서 음식을 판매하는 푸드 부스도 마련한다.

어린이를 동반한 방문객들이 안심하고 이용할 수 있도록 안전사고 예방 조치도 강화한다. 행사장 전역에 안전 인력과 경호원을 배치하며, 현장에는 응급 의료진과 구급차가 대기한다.

엘지유플러스(LG U+)와의 협력을 통해 마련되는 이번 워터풀 파티는 레고랜드 입장객이라면 누구나 무료로 선착순 입장할 수 있다. 엘지유플러스 10년 이상 장기 고객 및 VVIP 고객에게는 별도의 우선 입장 라인을 제공한다.

레고랜드 코리아 관계자는 “이번 레고랜드 워터풀 파티는 시원한 쿨링 공간과 함께 아이와 부모 모두가 멋진 퍼포먼스를 즐기며 잊지 못할 추억을 만드는 특별한 여름 선물이 될 것”이라며 “안전을 최우선으로 고려하여 모두가 안심하고 즐길 수 있는 최고의 여름 축제를 선보일 계획”이라고 전했다.

현재 레고랜드에서는 9월 초까지 ‘썸머 플레이’ 시즌을 진행하고 있다. 시티 구역에서 해적의 바다 구역까지 파크 동쪽 절반을 웻 존으로 꾸몄다. 축제가 진행되는 파이러츠 파티 플라자에서는 여름 시즌 한정 물놀이 시설 ‘워터메이즈’를 8월 23일까지 운영한다.

행사 공연 구성과 입장 절차 등 축제에 관한 상세 정보는 레고랜드 코리아 공식 홈페이지와 누리소통망(SNS) 채널에서 확인할 수 있다.