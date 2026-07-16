특검팀, 21일 조사 예정

[헤럴드경제=최의종 기자] 윤석열 정부 관저 이전 과정에서 무자격 업체 21그램과 계약에 관여한 혐의를 받는 김건희 여사에 대해 2차 종합특검팀(특검팀·권창영 특별검사)이 19일 피의자 조사를 예정했으나 미뤄졌다.

3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀은 16일 “김건희에 대한 오는 19일 소환 조사는 김건희의 건강 문제로 연기됐다”고 밝혔다. 특검팀은 오는 21일 김 여사를 불러 조사할 예정이다.

특검팀에 따르면 김 여사는 윤석열 정부 시절 대통령실·관저 이전 과정에서 자격이 없는 업체인 21그램과 계약하도록 관여한 혐의를 받는다. 21그램은 김 여사가 대표로 있던 코바나콘텐츠 사무실을 시공하고, 전시회를 후원한 업체로 알려졌다.

특검팀은 지난 7일 관저 공사 특혜 의혹으로 코바나콘텐츠 직원 출신인 유경옥 전 대통령실 행정관을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난달 김모 21그램 대표에 대해서는 직권남용권리행사방해 혐의로 구속영장을 청구했으나 법원에서 기각됐다.

특검팀은 지난달 9일 관저 이전 과정에서 예산을 불법으로 집행했다는 의혹으로 이상민 전 행정안전부 장관과 김오진 전 대통령실 관리비서관을 불구속 기소하고, 김대기 전 대통령실 비서실장과 윤재순 전 총무비서관을 구속 기소했다. 적용 죄명은 직권남용권리행사방해 혐의다.

특검팀은 유병호 감사원 감사위원이 사무총장 시절 관저 이전 과정 감사 결과를 축소하거나 은폐하도록 부당하게 관여한 혐의가 있다며 직권남용권리행사방해 혐의로 구속영장을 청구했다. 유 감사위원 영장심사는 오는 20일 서울중앙지법에서 열린다.