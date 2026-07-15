[헤럴드경제=장윤우 기자] 손흥민(LAFC)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 가장 큰 실망을 안긴 선수 중 한 명으로 꼽혔다.

지난 14일(한국시간) 미국 스포츠일러스트레이티드는 북중미 월드컵을 결산하며 이번 대회에서 가장 큰 실망을 안긴 10가지 사례를 선정했다. 명단에는 포르투갈의 16강 탈락, 개최국 미국 주장 크리스티안 풀리식의 부진, 파라과이에 패해 32강 진출에 실패한 독일 등이 함께 올랐다.

매체는 “손흥민은 지난 10년 동안 한국 대표팀의 심장과 같은 존재였다”며 “한국 축구 역사상 그보다 많은 A매치에 출전한 선수는 없으며, 개막 전 차범근의 대표팀 최다골 기록까지 단 2골만을 남겨두고 있었다”고 설명했다.

하지만 정작 월드컵 무대에서는 기대에 미치지 못했다고 지적했다. 매체는 “손흥민의 위력은 이제 고갈된 것처럼 보였다”며 “늘 기대 득점(xG)을 뛰어넘는 결정력을 보여주던 세계적인 골잡이의 모습은 찾아보기 어려웠다”고 평가했다.

통계 전문업체 옵타 자료를 인용해 “손흥민은 이번 대회에서 기대 득점 1.05를 기록하고도 단 한 골도 넣지 못했다”며 “무득점에 그친 선수들 가운데 가장 높은 기대 득점 수치”라고도 밝혔다.

이어 “7개의 슈팅 가운데 유효슈팅은 단 1개뿐이었다”고 분석했다.

한국은 체코를 2-1로 꺾으며 기대를 키웠지만 멕시코와 남아프리카공화국에 잇달아 0-1로 지며 조별리그에서 탈락했다.

스포츠일러스트레이티드는 홍명보 감독을 겨냥한 비판에 대해 “홍 감독은 탈락 이후 모든 비판을 감수해야 했다”면서도 “손흥민이 평소의 골 감각을 보여줬다면 홍 감독의 운명도 달라졌을 수 있다”고 평가했다.