사용자 1인당 질의 수 1.7배 증가 AI탭 하단 대화창 신설, 탐색 강화 부동산·건강 AI 서비스 공개 예정

네이버의 대화형 인공지능(AI) 검색서비스 ‘AI탭’(사진)이 정식 출시 후 약 3주 만에 사용자 1000만명을 넘어섰다.

네이버는 AI 브리핑 하단에 AI탭으로 이어지는 대화창을 신설하고 오는 8월에는 부동산 매물 찾기 등 특화 AI 에이전트 서비스도 선보인다.

15일 네이버는 지난달 26일 정식 출시한 ‘AI탭’ 사용자가 1000만명을 돌파했다고 밝혔다.

사용자들의 검색 이용 행태에도 변화가 나타났다. AI탭의 일평균 질의 수는 베타 서비스 대비 7배, 사용자 1인당 질의 수는 1.7배 증가했다. 일회성 질문에 그치지 않고 후속 질문을 이어가는 멀티턴 대화 비중도 확대됐다. 맞춤형 추천 제공을 통해 검색부터 의사결정까지 걸리는 시간을 최대 60~70% 단축했다고 네이버 측은 설명했다.

네이버는 실행 중심의 AI 에이전트 기능을 지속 확대해 더 많은 사용자가 일상에서 AI탭을 활용할 수 있도록 서비스를 고도화할 계획이다. 그 일환으로 이날부터 AI 브리핑 하단에 AI탭으로 이어지는 대화창이 신설된다. 사용자는 AI 브리핑에서 핵심 요약을 확인한 뒤 AI탭에서 후속 질문과 심층 탐색을 이어갈 수 있다.

스마트렌즈와 AI 브리핑, AI탭 간 연동을 강화해 이미지 기반 검색 경험도 이달 내 고도화한다. 사용자가 스마트렌즈로 상품을 촬영하거나 이미지를 업로드하면 AI 브리핑에서 핵심 정보를 확인하고, AI탭에서 후속 질문과 상품 구매까지 이어갈 수 있다.

오는 8월에는 네이버 부동산과 연계한 매물 찾기 에이전트와 웨일 브라우저에 특화된 AI 에이전트를 공개한다.

부동산 에이전트는 네이버페이 부동산 데이터와 사용자가 연동한 자산 정보 등을 종합적으로 활용해 맞춤형 매물을 추천하고, 실거주 후기와 매물 분석 정보도 함께 제공한다.

웨일 브라우저에서는 사이드바에서 에이전트를 실행해 웹페이지 요약, 방문 기록 조회 등 웹 탐색 전반을 지원한다.

더 나아가 연내에는 사용자 맞춤형 건강 정보를 제공하는 건강 에이전트도 선보일 계획이다. 공신력 있는 의료 정보를 기반으로 신뢰도 높은 답변을 제공하고 병원·영양제 검색 등 네이버 서비스와 연계해 맞춤형 건강 관리 경험을 제공한다.

김광현 네이버 CDO(최고데이터·콘텐츠책임자)는 “네이버는 ‘AI탭’을 통해 국내외 여러 대화형 AI 서비스와는 확실히 차별화된 국내 사용자에게 꼭 맞는 검색 경험을 제공할 것”이라며 “신뢰도 측면에서도 가장 뛰어난 서비스로 고도화해 사용자들의 일상에 없어서는 안 될 AI 서비스로 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 ‘AI탭’은 지난 4월 네이버플러스 멤버스 가입자를 대상으로 베타 서비스를 실시한 후, 약 두 달만인 지난달 26일 정식 출시됐다. 박세정 기자