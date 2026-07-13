[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA가 친환경 에너지 기업 주식회사 E1(대표 회장 구자용)과 함께 13일 서울 영등포구 여의도동 굿네이버스 본사에서 ‘제14회 E1 채리티 오픈’ 자선기금 전달식을 진행했다고 밝혔다.

지난 5월 열린 ‘제14회 E1 채리티 오픈’을 통해 주최사 E1에서 8000만원, KLPGA 선수들이 약 4000만 원을 기부해 총 약 1억2000만원의 자선기금이 마련됐다. KLPGA와 E1은 이번 전달식을 통해 조성된 자선기금 중 5000만원을 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 전달했으며, 해당 기부금은 취약계층 아동 지원사업에 사용될 예정이다.

이날 전달식에는 KLPGA 김순희 수석부회장과 E1 전진만 대외협력실장, 굿네이버스 어정욱 ESG사회공헌협력실장을 비롯해 ‘제14회 E1 채리티 오픈’의 우승자 짜라위 분짠(27·태국)이 참석했다.

짜라위는 “제14회 E1 채리티 오픈에서 우승을 한 것만으로도 정말 감사한데 이렇게 받은 사랑을 나눌 수 있어 기쁘다. 이번 기부가 도움이 필요한 아이들에게 작은 희망이 되길 바란다”는 소감을 밝혔다.

KLPGA는 잔여 기부금으로 대한적십자사를 통해 위기가정 및 결식아동 지원금을 전달하고, 연말에 선수들이 직접 봉사활동을 나서기로 했다. E1은 네이버 해피빈과 취약계층 아동 지원사업을, 한국장애인복지시설협회와 장애인 지원사업을 진행할 예정이다.