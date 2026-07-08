[헤럴드경제=장윤우 기자] 그룹 2NE1 멤버 박봄이 작곡가로서 새로운 출발을 알렸다.

8일 박봄은 자신의 인스타그램에 “저는 박봄입니다. 제가 그냥 작곡가로도 활동하기로 했습니다. 에라 모르겠다”라고 밝혔다.

이어 “지금 올리는 곡은 작사 작곡을 제가 입으로 멜로디 직접 지어서 부르고 직접 손으로 제 생각을 써서 다 한 것”이라며 “많이 사랑해 달라”고 전했다.

이와 함께 박봄은 ‘비가 오는 날’이라는 제목의 자작곡을 공개했다. AI 음악 플랫폼에서 제작한 것으로 추정된다. 박봄은 “제 목소리로 추후에 직접 녹음해서 올리겠다”고 약속했다.

박봄은 이날 ‘헤븐’, ‘아무것도 없는 아침’, ‘네모와 동그라미의 세계’ 등 자작곡도 잇따라 올렸다.

박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 활동을 중단하고 휴식기를 보냈다. 이어 지난달 소속사 디네이션 엔터테인먼트와 8년 만에 전속계약을 종료했다.