[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 4년 전 ‘옥장판 의혹’에 대한 억울함을 재차 하소연하며, 이를 언급한 동료 배우 김호영을 향해 해명할 것을 촉구했다.

옥주현은 7일 엑스포츠뉴스와의 인터뷰에서 “씌어지지 않아도 될 ‘옥장판’ 이미지, 프레임 때문에 너무 괴로웠다. 한순간도 괜찮은 적이 없었다”라며 최근 팬 소통 플랫폼에서 한 발언은 “한스러운 마음을 팬들에게 하소연 한 것”이라고 했다.

또 “(옥장판 캐스팅 논란에 휘말린) 후배(이지혜)의 아픔도 지켜봐야했다. 실력으로 캐스팅됐지만 축하를 받지 못했고 눈물로 날을 지새웠다”고 했다.

옥주현은 “4년 동안 작품에 들어갈 때마다 제작사에 피해를 주게 됐다. 나 때문에 생기는 논란 없이 작품이 시작됐으면 좋겠어서, 작품에 피해주기 싫어 이번에는 모두를 위해 작품에 출연하지 않기로 결정하기까지 이르렀다”라며 내달 개막하는 작품에 출연하지 않기로 했다고 밝혔다.

옥주현은 자신에게 ‘옥장판’ 이미지를 씌운 김호영에 대해서는 “나보다 오래 뮤지컬계에 몸담고 있었고 뮤지컬을 사랑하는 뮤지컬인이다. 이런 소란을 일으킨 장본인으로서 변명이든 진실이든 한번쯤은 떳떳하게 해명을 해야할 필요가 있다고 생각한다”라고 촉구했다.

‘옥장판 논란’은 2022년 뮤지컬 ‘엘리자벳’에 옥주현이 입김을 넣어 친분이 있는 배우를 캐스팅되도록 했다는 의혹이다. 당시 옥주현과 뮤지컬 제작사 측은 사실이 아니라고 부인했으나, 김호영은 SNS에 “아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판”이라고 적어 옥주현을 저격했다는 의혹이 일었다. 옥주현은 김호영을 고소했지만, 얼마 뒤 소속사 측은 두 사람이 대화로 풀었다며 고소를 취하했다고 밝혔다.

옥주현은 최근 팬 소통 플랫폼에서 이 일을 언급하며 “난 사과를 받은 적이 없다. 김호영으로부터 고소 취하해줘서 고맙단 말과 함께 ‘난 누나를 한번도 저격한 적이 없어. (옥장판 발언은) 친구 아빠의 장판 홍보’라는 말을 들었다”고 주장했다.

옥주현은 “(옥장판 논란으로) 당시 다이어트 유산균 광고가 방영 5일만에 내려왔다. 내가 죄가 없다는 걸 밝히지 않으면 위약금 세 배를 물어야했다. 고소라는 방식으로 밖에 할 수 없었던 게 마음이 제일 안좋았다”며 “난 고소를 취하했고 위약금을 물지 않게 됐지만 다이어트 상품은 그 본부에서 돈을 날린 것”이라고 했다.

옥주현은 “사실 몇 년 동안, 이 부분이 참으로 갑갑해서(뭐만 하면 기사제목에 옥장판, 으로 시작하는 수식어까지 선물로 줬기에) 공식적으로 내 채널에 그걸 정돈해서 올릴까 정말 수백번 넘게 생각하고 대화했는데 나를 가장 아끼는 주변인이 말렸다”고 했다.

그러면서 “내가 그 일을 지나서 가장 후회하는 건, 고소 취하한 것”이라며 “광고회사도 너무 피해를 크게 받고, 오랜 시간 ‘옥시크림’, ‘옥수수’에서 ‘옥장판’으로 갈아타버린 내 별명. 슬프다”고 하소연했다.