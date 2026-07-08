강연·체험·탐방부터 심화 인문학까지, 다양한 방식으로 만나는 인문학...어린이부터 성인까지 세대별 맞춤형 인문학 프로그램 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 구로구립도서관에서 지역주민을 위한 다양한 인문학 프로그램을 운영한다.

구는 문화체육관광부가 주최, 한국문화예술교육진흥원과 한국도서관협회가 주관하는 ‘2026 길 위의 인문학·지혜학교’ 공모사업에 선정, 올해 구로구립도서관에서 총 14개 프로그램을 운영한다.

이번에 선정된 프로그램은 ‘길 위의 인문학’ 8개 사업과 ‘지혜학교’ 6개 사업으로, 성인과 중장년층은 물론 어린이와 가족 단위 이용자까지 참여할 수 있도록 구성됐다.

‘길 위의 인문학’은 강연과 체험, 탐방을 연계해 인문학을 쉽고 흥미롭게 접할 수 있는 프로그램이다. 책과 커피, 향기 속 문명의 역사, 기록과 사진, 문화예술, 생태, 한글과 전통문화 등 다양한 주제를 통해 일상 속 소재를 인문학적으로 바라보는 경험을 제공한다.

‘지혜학교’는 하나의 주제를 깊이 있게 탐구하는 심화 인문학 강좌다. 철학과 고전, 차 문화, 의약학, 세계문화 등 다양한 분야를 인문학적 관점에서 살펴보고 질문과 토론을 통해 삶을 성찰하는 시간을 마련한다.

구는 이번 사업을 통해 주민들이 인문학을 보다 친숙하게 접하고, 어린이와 청소년, 중장년층 등 다양한 세대가 함께 배우고 소통하는 지역의 인문문화 거점으로서 구립도서관의 역할을 강화해 나갈 계획이다.

프로그램별 모집 일정과 참여 방법 등 자세한 사항은 구로구 통합도서관 누리집 ‘지혜의등대’를 통해 확인할 수 있다.

장인홍 구로구청장은 “인문학은 삶을 이해하고 공동체를 바라보는 시야를 넓혀주는 소중한 자산”이라며 “구립도서관에서 운영하는 다양한 인문학 프로그램을 통해 주민들이 일상 속에서 인문학을 가까이 만나고 스스로 질문하며 성장하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.