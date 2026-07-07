[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 고두심이 고(故) 김수미를 향한 그리움을 드러냈다.

지난 6일 방송된 tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’에는 고두심, 조하나, 박순천이 출연해 이야기를 나눴다.

이날 고두심은 제주도의 한 식당에 들어가던 중 고인이 된 김수미의 사진을 발견하고 눈을 떼지 못했다.

고두심은 “아직도 수미 언니 얼굴이 생각난다”며 “‘전원일기’ 할 때는 찬합에 배우들 먹을 것만 싸가지고 와서 먹었는데 ‘전원일기’ 끝나고 보니까 커다란 밥통을 들고 다니더라”고 말문을 열었다.

그는 “수미언니는 촬영이 있는 날에 반찬을 뷔페식으로 바리바리 싸와서 스태프까지 다 챙겼다”고 고인의 생전 모습을 떠올리며 그리움을 내비쳤다.

박순천은 “두심 선배님과 지방 공연에 가는 차 안에서 김수미 선배님의 부고를 들었다”며 “이계인 선배님은 울면서 장례식장으로 가셨다”라고 소식을 들었던 때를 회상했다.

고두심은 음식을 보면 고인을 떠오른다며 먹먹해 했다. 그는 “음식을 보면 수미 언니가 늘 떠오른다. 만들어서 먹이는 걸 좋아했다”고 말하고 먹먹해 하며 말을 잇지 못했다.

한편, 김수미는 2024년 향년 75세로 세상을 떠났다. 고인은 1970년 MBC 3기 공채 탤런트로 데뷔해 드라마 ‘전원일기’에서 일용 엄니 역을 맡아 큰 사랑을 받았다.